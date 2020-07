Claridad, calma y dudas

A veces de madrugada podemos cuestionarnos, preguntarnos e interrogarnos lo que pasa en el día a día, claro, pero también podemos ver con más claridad la situación que afrontamos; tenemos calma ante una pandemia, pero nos genera dudas el saber que las medidas son poco eficientes para evitar tantas muertes.

Claridad le pedimos a todos los gobernantes, tanto el presidente, la alcaldesa, gobernadores, etc., para que sepan tomar las decisiones más responsables y coherentes; claridad que tenemos que exigir, para que la desescalada sea lenta, yo sé que la económica pide a gritos ayudas, que muchos han ido a quiebras en sus negocios, sé que estamos en un país donde el bolsillo de unos cuantos es más importante que la vida de cerca de cincuenta millones de colombianos.

Claridad también en las cifras de ocupación de los centros médicos y de sanidad, claridad en el gasto del recurso público y, sobre todo, claridad en lo que vendrá de ahora en adelante. No hemos llegado al pico más alto de la pandemia, pero vemos que se ha regresado a la normalidad como si esto nunca hubiese pasado, como si jamás hubiésemos escuchado la palabra COVID-19 y, peor aún, nos hacemos los ciegos y sordos ante la muerte de tantos y muchos en el mundo.

Pero debemos tener calma; calma para saber que llegará ese día en que podremos salir sin necesidad de un cubre bocas, calma de saber que llegará ese momento de poder abrazarnos, de poder besarnos, de reunirnos, de salir y ver a toda nuestra familia, calma de poder respirar sin preocuparte de que te vayas a morir, calma, mucha calma.

Calma también para todos los que piensan que lo perdimos todo, calma para los que están en la primera línea y día a día la luchan por salvar vidas, mucha calma, ya pronto pasará y espero que después de que todo esto ocurra; aprendamos a estar un poco más preparados, aprendamos a valorar a nuestro personal médico, al de enfermería y a todos los que en algún momento dejaron a un lado su familia por salvar otras familias.

Para salir de esta crisis que estamos viviendo y que esperamos salir van a ser necesarios la responsabilidad y el sentido común de la gente, de todos, y la capacidad y la responsabilidad política para llegar a un gran acuerdo que permita la reconstrucción del país, de la vida económica y de la misma sociedad. Esto no es ninguna carrera, ninguna competición, ningún juego. Todos llegaremos a la meta, no les quepa ninguna duda, eso ténganlo por seguro, pero esta vez no se trata de llegar el primero sino de llegar todos, porque ya hemos perdido demasiado y a demasiados por el camino.

Dudas, muchas dudas me quedan. ¿Somos conscientes de que estamos tomando las decisiones poco afortunadas para proteger a los ciudadanos? ¿Cómo es posible que un par de empresarios pasen por encima de todo un pueblo, con tal de no perder su poder económico? ¿Qué pasa por la mente de alguien que permite demoler un hospital en tiempos de pandemia? Pero bueno, lo difícil viene ahora, ser capaces de contener las ganas de volver a la vida de antes. Así que, de nuevo, depende de cada uno de nosotros que esto funcione.

Por favor, tengan mucha claridad para tomar las mejores decisiones, a los ciudadanos, calma, ya pronto volveremos a vernos y claro, nos queda el mar de dudas que nos sucumbe, que estará latente ante un gobierno que nos deja mas preguntas que respuestas, pero eso si, cuando vayan a hacerlo mal o tomar una decisión para favorecer a sus amigos o pagar favores políticos, miren atrás y recuerden por todo lo que hemos pasado y a tantos que hemos perdido.

Andrés Hernández

@AndresCamiloHR

PDT. Nuevamente un hecho de transfobia, nuevamente la Policía es la anfitriona de estos abusos, nuevamente son violados los derechos de las mujeres trans. Espero respuestas y disculpas públicas por parte del Director de la Policía y del Alcalde de Medellín, solicito a la Procuraduría iniciar la investigación.