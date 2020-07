El que a yerro mata…

Hay quienes se regodean con lujo de placidez en los errores del prójimo y permanecen al acecho de incorrecciones. Y no precisamente por un ánimo filantrópico de redimir a los demás de la ignorancia o por amor al intelecto o a la ética, sino para reafirmarse como superiores. La perspectiva del tropiezo ajeno los llena de alegría y los reconforta, cual si les sobrara vida para centrarse en las equivocaciones conceptuales o formales del otro y las propias no existieran o ameritaran dispensas especiales. Como si ridiculizar, registrar y divulgar desaciertos los situara en un olimpo de supremacía intelectual y moral y a la vez los hiciera depositarios de una verdad irrebatible.

Lo digo con la autoridad, o con “la ausencia de autoridad” —cada cual lo interpretará según sus prejuicios—, de quien hasta hace semanas acostumbraba incurrir en esas conductas. Para evitarnos malentendidos, una aclaración: no pretendo menospreciar el conocimiento ni el rigor. Tampoco a aquellos que los cultivan de manera apasionada. De hecho, quien ahora teclea estas líneas abomina la mentira y profesa cierta suerte de fanatismo obsesivo por la gramática y los vericuetos que la circundan. Fui y sigo siendo admirador del Profesor Súper O, de Alfredo Iriarte, de Argos, de María Moliner, de Rufino José y de un nutrido elenco de cazadores profesionales de gazapos.

Considero, además, que un periodista está obligado por definición a ser preciso al comunicar y que si alguien escoge la escritura como oficio, la rigurosidad en términos de cuanto afirma y publica es imperativa. De hecho, bien sea por sesgo profesional, por embelecos personales o por remilgos adquiridos en la infancia, tiendo a reaccionar mal ante este tipo de faltas. Así como a ciertos ortodoncistas los escandaliza la simple contemplación de unos incisivos torcidos o de un canino mal alineado, tiendo a entrar en conmoción ante la ausencia o la ubicación errada de una coma o de una tilde, ante la construcción desafortunada de una oración o ante toda imprecisión a la hora de informar.

Pero no por eso podría declararme infalible ni proponer el apedreamiento de quienes fallan una o muchas veces. En innumerables oportunidades me sorprendo incurriendo en equivocaciones dignas de repudio. Como cualquiera, digo imbecilidades y cometo imprudencias. Aun así, encuentro oportuno establecer la diferencia entre el acosador intelectual y moral y el defensor de la justicia idiomática y noticiosa. Agradezco que me corrijan. No me incomoda que me denuesten o que me imprequen, siempre que haya cordialidad, derecho a réplica y argumentos. Pero existen modalidades más efectivas, pedagógicas e incluso severas de señalar las faltas que el manido ‘bruto’, el “bobo HP" o el apedreamiento masivo.

Así pues, a partir de la fecha, declárome opositor férreo al 'bullying' intelectual. Hablo de esa costumbre hoy tan en boga vía ‘redes asociales’ de permanecer a la caza de quien trastabille conceptual o verbalmente… por desconocimiento, ingenuidad u omisión. Si antes lo ejercí, me arrepiento y me excuso. Prometo abstenerme en fechas ulteriores de incurrir en tan abominable práctica, con la única y ya mencionada excepción de quienes tienen la comunicación por oficio o de los que mienten con el indebido descaro. No todos tenemos los mismos dones ni las mismas oportunidades de acceso al saber. La perfección se contrapone a lo humano. Después de todo… “el que a yerro mata, a yerro muere”. Hasta el martes próximo.