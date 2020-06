View this post on Instagram

Aunque a uribistas y petristas les resulte insultantes ser comparados, hay que decir estos dos han sido los liderazgos más importantes de Colombia en los últimos 20 años. . De Álvaro Uribe se puede resaltar su rigurosidad, disciplina, enfoque, carácter, espíritu de trabajo. Y se puede decir también que en su afán de llevar adelante su política de seguridad democrática, generó una presión excesiva en sus subalternos, que condujo a actos deshumanizantes. También que su círculo cercano parece estar siempre asociado a la criminalidad y la trampa y que las investigaciones por chuzadas son una constante. . De Gustavo Petro se puede resaltar su empatía con las clases más olvidadas del país, sus ideas para un progreso sostenible y su enfoque hacia una sociedad progresista con menos desigualdades. También se puede decir que tiene un carácter egocentrico, que se le dificulta construir equipos, que a veces explota exageradamente las diferencias sociales a su favor, y que le cuesta ver a Colombia más allá de las necesidades de los pobres y eso lo ha distanciado de empatizar también con las clases media y alta del país. . En la sumatoria han sido más las cosas buenas que ambos han aportado al país. Dicho esto, hoy siento más que nunca, que ya es hora de mirar hacia adelante. . Hoy en día ni Petro ni Uribe representan una solución a los problemas actuales de los colombianos. Sus herramientas se agotaron. Son dos extremos que no aportan variantes. Uno es un gobierno para los empresarios y otro es un gobierno para los pobres. Uno sabe hacer riqueza y el otro, distribuirla. Necesitamos un liderazgo que conozca las claves del progreso económico al tiempo que garantice justicia social y derechos humanos. . Petro y Uribe hoy son como el jugador que sabe patear solo con una pierna. En el fútbol moderno no caben. Es hora de mirar hacia delante y evaluar opciones políticas que nos puedan conducir hacia un estado de bienestar. Un liderazgo integrador donde todos empujemos hacia el mismo lado. La columna escrita por @marcoorozco1 no representa la línea editorial del medio* Imagen pxhere* Junio/18/2020 #ultimahoracol