Ficción y coronavirus: un matrimonio obligado

Mientras el miedo y la paranoia se toman el mundo por la propagación del coronavirus, quienes vemos el espectáculo mediático tras las pantallas nos preguntamos cómo cambiar nuestras rutinas ante recomendaciones como la de evitar salir a lugares concurridos.

La relación con el otro está desde ir al trabajo o a cine, encontrarse para cenar, celebrar un cumpleaños, comprar cualquier producto; en fin, casi todo implica desplazarnos, encontrarnos con decenas de personas desconocidas y al final del día preguntarnos si caímos ya en la paranoia colectiva y somos irresponsables por hacer lo que siempre hacemos o si debemos replantear nuestras rutinas. Los expertos y las autoridades tendrán la última palabra en este tema, pero en caso de que tengamos que quedarnos en casa dentro de poco, considero fundamental pensar en qué hacer en el periodo de cuarentena, con quién pasarlo y cómo entretenerse, de allí que resolví crear una lista de ficciones que funcionarían como terapia ante una situación excepcional de aislamiento.

Empecemos por HBO, que me ha entregado joyas como Big Little Lies, con actuaciones gigantes de Nicole Kidman y Meryl Streep (en su última temporada) y que tiene además de un argumento fabuloso una playlist que se queda para siempre en tu biblioteca. Es una serie que te disfrutas de principio a final con escenas que no te puedes sacar de la cabeza, perfectas para olvidarte por unas horas que reemplazaste la rutina del contacto humano por la de las pantallas. Los clásicos Juego de Tronos y Silicon Valley también pueden acompañar esos días o por qué no, un poco del humor crítico de Chumel Torres.

Netflix sigue siendo la plataforma más popular de streaming, asi que si te aíslas solo o en compañía, recuerda separar la realidad y la ficción para no terminar siendo un caso más para un capítulo de Black Mirror (un clásico).

Mi recomendación es evitar la paranoia y dejar a un lado las películas sobre pandemias y propagación de virus (pero si igual la ansiedad autodestructiva no te deja, Cargo, 93 Días y Virus son algunas de las que puedes encontrar sobre este tema). Yo reemplazaría la paranoia sobre las enfermedades con dudas acerca de cómo funciona el tiempo con las temporadas de la serie alemana Dark, que tiene la dosis exacta de drama para que no extrañes salir a tomar el transporte público bogotano. Dentro de poco se lanzará la última temporada de La Casa de Papel, con lo que puedes revivir por estos días la adrenalina de las tres primeras. Otra de las series más sonadas del pasado, La Casa de las Flores, cuenta con un capítulo extra sobre Virginia de la Mora, que es una opción para quitarte el sinsabor por la aburridísima segunda temporada. Por último, si quieres algún culebrón de verdad, puedes elegir entre la mexicana Monarca y la española Toy Boy, que son pura emoción truculenta y adictiva.

Si tienes la fortuna de poder pagar todas las plataformas de streaming, Hunters en Amazon Prime resulta ser una opción para quienes siempre hemos sido fans de Al Pacino y de la estética de los clásicos de acción. Los dos primeros capítulos resultan un deleite para quienes no nos resistimos al entretenimiento mordaz de los buenos diálogos. Aunque no son novedad, I Love Dick, Modern Love, y Transparent son obligados en la lista de cómo invertir bien el tiempo de un aislamiento social con las plataformas de streaming. Así, HBO, Netflix y Amazon podrían ser una buena compañía por si quedarte en casa resulta ser la mejor opción para protegerte y proteger a los demás del coronavirus.

Ficción y coronavirus: un matrimonio obligado