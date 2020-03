La pista falsa en Mocoa

El pasado 4 de marzo, la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, explicó la poca relevancia de la cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el año 2019, desde la comparación cuantitativa entre estos asesinatos y la cantidad de personas que son asesinadas cuando les roban el celular.

Intentemos revisar ese argumento.

Una falacia es un error en el razonamiento. Ese error puede ser formal o no formal; es no formal, cuando se maneja de manera inapropiada el contenido de las proposiciones. Entre esas falacias no formales, hay un grupo denominado falacias de relevancia, en las que las premisas no son relevantes para sostener la conclusión. Entre esas falacias, encontramos la pista falsa.

Esta falacia consiste en despistar, distraer la atención a un asunto colateral, para disimular la debilidad del argumento que se intenta defender.

"Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en esto estamos. Y la mejor muestra que puedo dar es el interés que tenemos nosotros en protegerlos" … “En 2019, de 12.577 colombianos asesinados, sólo 107 fueron líderes sociales.”

No queda claro qué es lo que pretende defender la ministra: si es la escasa representatividad de la cantidad de defensores de Derechos Humanos asesinados, “sólo 107”, o la alta incidencia delictiva del hurto de teléfonos celulares, más de 913.000 en 2.019, con la respectiva posibilidad de homicidio en ése hurto; del que no hay cifras, al menos no en Internet. Es más, al revisar las noticias al respecto, queda la sensación que no hay nada qué hacer; que van a seguir hurtando celulares y que, si la persona es víctima de robo, lo mejor es no oponer resistencia, pues otro celular se consigue… Es decir, que después del robo una empresa de telefonía celular será beneficiada con su nueva compra.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR

¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿A qué fue doña Alicia a Mocoa?

El Procurador General de la Nación convoca a la Mesa por la Vida en Mocoa, Putumayo. Desde agosto de 2018, Fernando Carrillo invita al Presidente, los Ministros que tienen que ver con la Defensa de la Vida y los Comandantes de las Fuerzas Armadas en cada región, donde considera hay que evaluar las acciones del Estado para proteger a algún grupo de ciudadanos, amenazados en razón de su trabajo, de sus demandas o de sus condiciones de existencia.

Como tal, el Ministerio del Interior es la adaptación del antiguo Ministerio de Gobierno a la luz de la Constitución de 1.991. El nombre aparece en 1.995. para el año 2.003 se fusiona con el Ministerio de Justicia, hasta que en 2.011 se vuelven a separar.

El periodismo político lo denomina: la cartera política, lo que en éste país no suena muy bien.

Respecto a la declaración de la Ministra, revisando los objetivos estratégicos del Ministerio del Interior, encontramos el segundo: “Promover el respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de manera que la situación de esos defensores de Derechos Humanos es una de las tareas prioritarias de éste ministerio. No basta con que se diga que la prueba del interés es que nos interesa, sino que hay que lograr proteger efectivamente a esas cinco mil personas y sus familias.

Pero, también, es el quinto objetivo estratégico de ése Ministerio: “Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana”, en otras palabras, también debe ocuparse de atender el robo de celulares, así como los homicidios conexos con esa línea de hurto.

Conclusiones: ni son tan poquitos 107 homicidios, ni es un consuelo que sea mayor el número de asesinatos al hurtar teléfonos.

¡A trabajar, Alicia!

Tienes tarea.