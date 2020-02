No estamos preparados para el coronavirus

En las últimas semanas el tema del coronavirus ha sido el titular diario de los medios de comunicación en todo el mundo, como si se tratara del Apocalipsis o una de las plagas que tanto predica la Biblia.

Néstor Julián Vélez es el joven colombiano que decidió quedarse en Wuhan, al señalar que China contaba con todas las garantías plenas y de atención, aparte que sus estudios aún los continúa realizando en dicha ciudad, pero las cosas van más allá.

En el programa de Vicky Dávila en la Revista Semana, el colombiano señaló que "respeta la decisión de los colombianos, yo no quisiera en el camino contagiarme; si el virus llega, en Colombia sería aún más grande… acá el gobierno chino cubriría todos mis gastos en caso de que me contagie y los diagnósticos están aún más avanzado… Por ese lado me siento más seguro".

Actualmente el país no está preparado para atender una pandemia como lo es el coronavirus. Es falso que exista la tecnología necesaria para poder detectar el Covid-19, y cuando llegue este virus estará afectado a las movilizaciones, estudiantes, trabajadores etc.

La pregunta es clara: ¿cómo se contiene? Es necesario separar el tema en dos formas, en salud pública y en vida personal. Los estados deben estar preparados para esta emergencia, pero contener no puede ser solo poner una barrera y que después explote como una olla exprés; la contención personal es fundamental. Es necesario que cada uno tome las adecuadas acciones: si usted se siente enfermo, es mejor que se quede en casa.

Es necesaria la comunicación real, la pedagogía para poder tener informadas a las personas. Hay un virus más mortal que el coronavirus y se llama: desinformación. En temas epidemiológicos, de cada 100 personas que se enferman del coronavirus, el 80% siente que es un solo resfrió, el 15% sí van a tener una enfermedad severa y el 5% van a tener el riesgo de morir.

Pero lo que tenemos claro es que no estamos preparados. Vemos a diario personas morir en las salas de urgencias de los hospitales esperando que sean atendidos, muchos de ellos con enfermedades terminales, las cuales son tratadas con acetaminofén o ibuprofeno, ya que el sistema de salud no está listo para atender estas emergencias, sin dejar de lado lo que sería el paseo de la muerte y, peor aún, la pelea de las EPS al no querer atender a sus pacientes.

¿Se han puesto a pensar cómo sería el coronavirus en Bogotá? La Organización Mundial para la Salud señala que se deben tener por lo mínimo tres metros de distancia para evitar el contagio, distancia que no existe y menos si usted va en Transmilenio, donde el roce social, las aglomeraciones y los tumultos son el pan de cada día.

Aquí juegan un papel importante los medios de comunicación, informar con responsabilidad y no generar pánico en la sociedad.

@AndresCamiloHR