El enrolamiento de la Dimayor... ¡Muchas preguntas y nadie que las responda!

lectura? Los estadios en Colombia, a excepción el del Cali, son del municipio y el Estado no ha hecho ningún tipo de inversión en ese sentido”.

Según Vélez, la ley exige que se enrolaran a los hinchas. La Dimayor cumplió. Pero también menciona que era el Estado quien se encargaría de instalar los equipos de identificación para estos, pero no cumplió.

El tema se pone complejo, ya que, al consultar con los responsables de los estadios del país, se da una versión completamente distinta del enrolamiento en cada ciudad, o como cuenta al inicio de esta nota, se forma un teléfono roto, como cuenta René Chinchilla, administrador del Estadio El Campín, que recibe a Millonarios y Santa Fe.

“Yo conozco la historia, y aquí, esto es un teléfono roto en el sentido que la Dimayor y la Federación dicen que la culpa es de nosotros por no tener la implementación, pero nosotros como secretaria de seguridad hemos trabajado para implementarlo y actualmente estamos haciendo pruebas con varias empresas para saber cuál llenan nuestros requisitos y expectativas, y que sea acorde con lo que pide la Dimayor, lo que piden los clubes. Porque después de hacer una inversión para que digan que no sirve es como ilógico”, comenta René.

En Medellín, el panorama en seguridad y convivencia en el estadio cambia completamente gracias a que la Alcaldía de Medellín presentó Cultura del fútbol, un proyecto de cultura ciudadana en el fútbol, dentro de su plan de desarrollo municipal. Transformado en una política pública por acuerdo municipal, es la hoja de ruta en los temas de seguridad, convivencia y pedagogía del fútbol en la ciudad.

Medellín ya realizó las inversiones necesarias para leer estos equipos y más datos, pero Mateo Escobar, coordinador de Cultura del fútbol, cuenta cuál ha sido el principal problema de este proceso: “Hemos tratado de acogernos a las normas que implementó la Dimayor con el tema de la carnetización, y es por esto que adquirimos unos torniquetes donde la persona ingresa el carnet y el sistema nos arroja si la persona está sancionada o no. ¿Qué pasa? Que la Dimayor quiso implementar esto en todo el país, y el único estadio que cumple con las condiciones para tener control somos nosotros (Estadio Atanasio Girardot)”.

En Cali la situación es similar a lo que sucede en Bogotá. Según nos cuenta Silvio López, secretario de recreación y deportes de la capital del Valle del Cauca: “La Dimayor tomó la decisión del enrolamiento unilateralmente para los equipos de fútbol, y en eso, pues por lo menos en lo que fue a la administración municipal, no se le consultó. No es un tema que se haya convenido con la administración municipal, con la Secretaria del Deporte, con nosotros en el Comité de Seguridad y Convivencia en el fútbol, para nada. Nosotros tenemos un acercamiento con la Dimayor, es que constantemente hablamos con ellos para los partidos, pero de ese

tema puntualmente no se ha hablado, es unilateral de la Dimayor y nosotros en ningún momento se nos ha preguntado, qué opinamos al respecto”.

Silvio plantea también algo muy relevante en esta discusión. ¿Por qué el Estado debe implementar una infraestructura que es para el uso de un privado como la Dimayor o los equipos de fútbol?:

“Esto es una dinámica privada muy millonaria porque los equipos valen mucha plata, tienen unas nóminas valiosas y es un espectáculo. En ese orden de ideas, esto que es un negocio privado, que son unos eventos y unas dinámicas privadas, también tienen cómo apoyar al estadio, porque estos son unos estadios que se les alquilan a ellos a unos precios bastante razonables. El América no paga más de 10 millones y medio por el alquiler del estadio, entonces yo creo que ahí podría contribuir muchísimo todo este sector del fútbol, que es un negocio rentable y que pueden apoyar esto, porque son sus aficionados los que deben comportarse bien”.

Esta visión va por la misma línea de René Chinchilla en Bogotá: “Nosotros como alcaldía queremos hacer una gran inversión, pero la verdad, está la plata, ¿pero por qué no hacemos una alianza con Dimayor, Santa Fe y Millonarios en este caso de Bogotá? Nosotros le arrendamos el escenario a ellos, nos pagan un porcentaje de la boletería, no tienen una tarifa fija para el arrendamiento del estadio”.

Todo trata un poco de cómo la administración municipal de cada escenario deportivo intenta desde sus capacidades públicas hacer más fácil el uso del estadio por parte de los equipos, que al final son una entidad privada, como explica René en el caso de Bogotá:

“Nosotros lo hemos propuesto, porque ellos se quejan de que es demasiado, y exactamente nosotros solo cobramos el 11.78% de la taquilla, y nosotros decimos que si desean les ponemos una tarifa fija a los partidos, pero obviamente a ellos no les conviene, ejemplo Santa Fe, si les ponemos una tarifa fija pues ustedes saben que las entradas no van a ser las mejores para ellos. Millonarios de pronto sí le serviría. Lo que se piensa entonces es, sentémonos y porqué no los clubes también se vinculan a este tema”.

Medellín, ya con la capacidad tecnológica de seguridad con la que cuenta su estadio, comenta por medio de Mateo Escobar: “Nosotros hemos tratado de estar un paso adelante. Obviamente los torniquetes no solo los compramos por temas de seguridad y Dimayor, sino que también porque los torniquetes viejos del estadio eran propiedad de TuBoleta, y era el privado el que arrojaba todo el tema de ingreso al estadio. El impuesto del estadio se saca del número de personas que ingresan, entonces queríamos tener un control más propio y no que los equipos nos rebotaran la información. (…) Al ver que el sistema de carnetización no tiene un futuro cierto, lo que vamos a hacer es una implementación de lectura de cédula del torniquete, para tener que evitar un carnet, porque eran muchas las quejas que