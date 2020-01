Daniel Samper Ospina: el hombre detrás del bufón

Dialogar para mí con Daniel Samper Ospina siempre será una experiencia deliciosa que me produce profunda excitación intelectual, me resulta retador, ya que yo no logro agudizar mi sentido del humor dentro de los estándares, soy lo que popularmente denominan una “vieja amargada”, lo cual hace que dialogar con un bufón moderno sea todo un reto.

Es un hombre al que no puedes simplemente querer o despreciar, tiene demasiados matices. En lo personal, a veces me parece un hombre profundamente sabio y otras profundamente superficial y tonto; odiado tanto por petristas como por uribistas, cree en el humor libre sin importar si este es tóxico.

No es un feminista, ni es un hombre que cuestione su masculinidad, aun así, es hombre capaz de entender la libertad de las mujeres y su derecho a decidir en todo aspecto por encima de sus opiniones sobre esas decisiones.

Aunque mucha gente piensa que usa la realidad del país para lucrarse y que usa a la gente en desgracia para ganar seguidores, mi opinión es que Daniel Samper Ospina puede hacer una vida divinamente en cualquier otro país o en este mismo sin necesidad de hacer labores de índole social o educativo, y que tiene poder para dedicarse a un periodismo diferente donde no tenga que exponerse a señalamientos y juicios de valor.

No me gusta la cabeza de Daniel muchas veces, otras me gusta mucho, y estoy segura de que este sentimiento que yo tengo es el sentimiento de mucha gente. En el diálogo que sostuve con él, me encontré con un hombre dispuesto a debatir; hablamos un poco su vida, hablamos de país y hablamos de feminismo, un diálogo entre risas muy serio y solo me resta invitarles a conocer este ejercicio filosófico.

Daniel Samper, un bufón muy serio a la hora de matizar las discusiones.