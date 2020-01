Clamor en Montes de María

Ya estamos en el 2020 y continúa el asesinato de los líderes sociales, la toma de varios pueblos a manos de la violencia y el regreso del paramilitarismo, sin contar la presencia de los carteles mexicanos, mientras que el Estado es cómplice de esta atrocidad a la que es sometida el pueblo colombiano.

En las últimas horas la víctima fue otra líder social y esta vez en el departamento del Putumayo. Su nombre, Gloria Ocampo. Ocurrió en la vereda La Estrella, inspección El Cedro, del municipio de Puerto Guzmán. Una mujer dedicada a trabajar por su comunidad, su activismo y respeto era grande, pero sicarios le arrebataron la vida.

En otro punto donde se vive este tipo de cosas, tal y como lo denuncié en pasadas columnas, se agrava la situación en los Montes de María entre Sucre y Bolivar, donde hombres con armas largas están visitando los pueblos. Llegan en carros y motos, y les dicen a los pobladores que son los Gaitanistas y que trabajan de la mano con las AUC. Van en grupos de 15, 20, 10 y el más grande ha sido de 60 personas en la última semana de diciembre, cuando todos estaban en plena celebración navideña. En algunas veredas, van uniformados y en algunos caseríos llegan de civil.

Regresó el paramilitarismo "La semana pasada, en la Unidad de Restitución de Tierras en Carmen de Bolívar, se notificó que tanto funcionarios públicos como algunos ingenieros están siendo extorsionados: se cobran cuotas por realizar sus labores y se señalan atentados contra sus vidas de no obedecer sus exigencias": Andrés Hernández

Han manifestado y amenazado que van a asesinar a varios en la región y los que más están en peligro son siete líderes sociales, a quienes los han declarado objetivos militares. En este momento, el liderazgo en su totalidad está en la mira de los paramilitares quienes no descansaran hasta acabar con estas personas a quienes han denominado los “sapos” solo por defender los derechos humanos de sus territorios.

Varios de estos líderes sociales han tenido que salir de la región por las amenazas y, debido a lo caliente que está la zona, muchos llevan más de mes y medio sin salir de sus casas por miedo de que lleguen los paras o les manden sicarios y los asesinen.

Me han pedido no dar sus nombres por seguridad de sus familias y la de ellos y hacen un llamado para que el Estado colombiano tome acciones al respecto; señalan que se sienten acorralados por los por estos hombres que se han tomado las tierras y el control de la zona, me advierten que si los paramilitares asesinan a alguno de los líderes de la región, saldrán a las calles a desplazarse, dejarán el territorio y emprenderán caminos para pedir que sean escuchados ya que el Gobierno no les pone la atención necesaria ante esta situación.

En el país, el Gobierno y la Fuerza Pública ignoran las alertas tempranas, como en el caso de Bojayá, esperemos que en Montes de María no se repita la historia, donde el Estado solo llega para recoger cadáveres y no para prevenir que más líderes sociales sean asesinados.

Es un llamado para que se tomen todas las acciones necesarias Señor Presidente Iván Duque, no deje que otra barbarie se cometa en el país. En sus manos está la vida de estos líderes sociales en Montes de María, que hoy claman protección para que no les arrebaten la vida.

