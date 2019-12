¿Cadena perpetua o pena de muerte?

Luego de cuatro intensos debates y cientos de justos pros a favor de la iniciativa de acto legislativo para buscar la máxima sanción punitiva, cadena perpetua en el caso de violación de menores, debate que venía dándose desde hace varios años con la fallecida senadora Gilma Jiménez, se logró superar de manera importante esa primera vuelta de ocho largos debates en donde el partido verde, las Farc, el Polo Democrático y “la Colombia Humana” votaron en contra de la iniciativa que busca combatir con el aparato judicial ese horrible flagelo. Todos los que se opusieron al proyecto de acto legislativo sin razones justas y serias, de alguna manera se congracian con quienes han mancillado la vida y libertades sexuales de miles de menores.

El fenómeno delictivo a las libertades sexuales de mayor impacto actual se logró configurar con miles de víctimas de las Farc, lamentablemente en la JEP nada ha pasado al respecto con esos casos que quedaron en los anaqueles y que al parecer pasarán ala historia como uno de los hechos de abuso sexual sistemático en contra de mujeres y hombres reclutados, en donde los promotores de esos vejámenes se pavonean hoy alicorados como congresistas, sin que les llegue un solo milímetro de justicia y mucho menos de arrepentimiento por todas las barbaridades cometidas mientras estuvieron en armas. Hoy los protagonistas de esos atroces crímenes son sus disidencias y el ELN.

Que las Farc se paren de la plenaria del Senado para no votar el proyecto de acto legislativo es coherente pues están a todas luces impedidos para pronunciarse del tema, tratándose de las investigaciones que cursan en la JEP, pero que quienes se jactan de ser “decentes” de alguna manera protejan a los violadores, no solo es vergonzoso e inaceptable, es cínico y decadente. Ya entendemos por qué promueven marchas con anarquistas alicorados. El debate para la implementación de la cadena perpetua en Colombia es amplio, pues hay quienes ya hablan de que el esfuerzo parlamentario será enviado al traste por cuenta del control automático que tienen los actos legislativos.

Pues recordemos que un Acto Legislativo es una modificación de la constitución mediante el poder constituyente derivado, es decir el Congreso; ahora bien, como la Corte Constitucional deberá hacer ese trabajo de control de examinar la realidad social con el espíritu de la Constitución y lo que quiso introducir el constituyente en las normas que evitaban la cadena perpetua en Colombia, será entonces la Corte la que tendrá en últimas la palabra determinante para saber si procede o no la cadena perpetua.

En lo personal considero que sería muy persuasivo para la criminalidad poder contar con esta pena ejemplarizante y restaurativa en nuestro ordenamiento legal, pero que la misma no se quedara solamente para casos como el abuso sexual a menores o la violación a las libertades sexuales, sino que lográramos contar con esta pena para casos tan absurdos como la corrupción privada y la corrupción pública, las dilaciones para construir miles de kilómetros de vías concesionadas, la mora judicial, o por qué no dar penas ejemplarizantes a los corruptos de Odebrecht, por no mencionar el megaescandalo de Cemex, en donde varios directivos están involucrados en ese acto de corrupción, donde repartieron dineros para la reelección del Nobel Santos, para así facilitarle la impunidad a las Farc y al ELN.

Las penas siempre serán poco frente a los fenómenos delictivos, pero considero que la mas efectiva sería la pena capital, más que la misma cadena perpetua.

¿Señores Fiscal y Vicefiscal general, para cuando las imputaciones a directivos de Cemex?