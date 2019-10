La alcaldesa y mi fiesta

¡Venga mi gente! Estos días yo ando de fiesta. Estos días yo veo a la imperfecta Claudia López como el galardón más grande que hemos tenido las colombianas. Es que es espectacular que en un país tan insufrible como ridículo, en el que nos tocó nacer, llegara a la Alcaldía de Bogotá “la cara de hombre”, "la machorra”, “la gritona”, sí, “la loca”, la insoportable que no sabe comportarse.

¿Entienden mi punto? Contra todo pronóstico, después de décadas de resistencia feminista logramos que en la capital de Colombia no solo ganara una mujer, si no que ganara un lesbiano, y no la lesbiana de las fantasías machistas eróticas de las películas porno, si no la lesbiana que le da la gana no verse femenina, lo que sea que signifique eso de ser femenina.

Matoneada y vilipendiada muchas veces por su personalidad, ella siempre se ha mantenido fiel a sí misma. Ha sido una mujer ave fénix, sobreviviente de mil batallas personales, políticas, sociales y hay que decirlo muchas veces, batallas estúpidas como la batalla que la recibió como alcaldesa, la batalla contra la godorria que acepta un beso heterosexual en público pero rechaza un beso homosexual en público.

Me tomé un día para pensar qué escribir sobre la tan magnífica como inesperada victoria de esta mujer. Un día preguntándome: ¿qué agregar a todo lo dicho?

Mientras veía y sigo viendo transitar una y otra nota sobre el beso de la victoria, hasta una emisora se puso a preguntar: "¿qué pensaban del beso?". ¿En qué época estamos, en 1800? Ya es hora que entendamos que nadie tiene nada que opinar sobre un beso consensuado. obviamente este beso es político porque lo personal es político y hacer visible el lesbianismo y la diversidad sexual es mandar un mensaje contundente en contra de la homofobia.

Yo celebro con todas mis fuerzas y con la pasión de la causa que me mantiene con ganas de vivir en los días que quiera simplemente dejar este mundo de insólitos tan insólitos, como de injustos e hipócritas.

Celebro que esa “cara de hombre” que tanto han criticado, la misma mujer que ha sido una mujer ave fénix y ha enfrentado la corrupción, contra todo pronóstico se hizo alcaldesa. ¿Por qué? Sencillo, porque en Bogotá y en Colombia entera ha iniciado una nueva era para las mujeres. Ya no estamos siendo evaluadas únicamente por lo femeninas que podamos ser y nuestras capacidades y talentos han ganado el pulso.

Digan lo que quieran, acá en Colombia ha nacido una nueva narrativa sobre las capacidades políticas, psicosociales y profesionales de las mujeres. Las niñas van a crecer no solo escuchando que pueden llegar a donde quieran llegar ,van a crecer viendo que las mujeres llegamos a donde queramos con disciplina.

¿Cuál ha sido la clave de Claudia López? Ha vivido como una mujer putamente libre, no ha aceptado imposiciones del sistema, ha creído en ella y se ha rodeado de gente que le ha creído. Todo el grupo interdisciplinario de Feminismo Artesanal y el movimiento en pleno celebra victorioso el triunfo de Claudia López; estaremos desde esta nueva era haciendo lo que debemos hacer para seguir avanzando.

Mar Candela – Ideóloga Feminismo Artesanal