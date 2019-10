Un trago amargo llamado Claudia López

Ayer se llevaron a cabo las elecciones regionales en el país; unas elecciones muy movidas y con muchas caras nuevas, cosa que es buena para la oxigenación política del país, pero también dejaron varios tragos amargos en lo que serían los gustos y la elección de cada uno de nosotros en las urnas.

Todos tenemos gustos políticos distintos, algunos coincidimos, otros simplemente estamos en polos opuestos, eso es más que válido y hace parte de una democracia donde todos podemos elegir quién llevará las riendas de las ciudades y hasta del propio país.

Ya que no ganó el candidato al cual le apostaba, debo reconocer la transparencia de su campaña y cómo en los discursos de los demás candidatos exaltaron la campaña realizada, la transparencia, coherencia, rectitud y lucha con la que se hizo una campaña transparente, sin ataques; la única arma fueron las ideas y las propuestas, eso fue lo más importante.

Este nuevo mandato de Bogotá trae sinsabores. Sinsabores de saber que en plena foto se vean personas que faltaron a la lealtad de los ciudadanos solo por el gusto de llevar la contraria o simplemente para sacar del camino a personas en la próxima contienda. No puedo aceptar aplaudir a alguien que no me representa, que no va conmigo y que además en nada representa a varios sectores de la población LGBTI.

De mí, en esta columna señora Claudia López, sólo encontrara una veeduría, con toda la seriedad de denunciar lo que está mal, criticar lo que no me gusta y aplaudir cuando toque hacerlo, pero tendrá una persona crítica de su gestión. Mis ojos y oídos están atentos a ver el más mínimo detalle de sus actuaciones.

A todos los que empezaran a criticar y atacar, solo les puedo decir que me tienen sin cuidado, así lea todos sus comentario, pero no se detendrán mis críticas y veeduría. Esto también hace parte del debate y la democracia.

Éxitos en su mandato Alcaldesa López, aquí tendrá un crítico de su gestión y su gobierno.

Andrés Hernández

Twitter: @AndresCamiloHR