La vaca lechera de Granados

Un fin de semana en la casa de los Granados es toda una odisea, ya que el flamante contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se reúne con candidatos a las alcaldías, gobernaciones y asambleas, para poder diseñar lo que será la próxima contienda electoral y ver cómo podrá sacar sus mayores tajadas burocráticas.

Hace unos días tuve un rifi-rafe por medio de mi cuenta de Twitter, donde le pregunté al señor Alejandro Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Sogamoso, por sus vínculos con el Contralor de Bogotá y por una reunión con él en la casa de Nobsa, tras lo que negó dicho encuentro y señaló que me demandaría por injuria y calumnia, cosa que hasta el día de hoy no ha pasado.

Según el medio Confidencial Colombia, dos Auditorías Especiales de Fiscalización y evaluación al proceso de contratación de la Contraloría de Bogotá, realizadas en 2017 por la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá, revelaron irregularidades en los pagos realizados a Luis Alejandro Gutiérrez Sanabria, hoy candidato a la Alcaldía de Sogamoso y para entonces contratista del órgano control distrital.

Según el ente, Gutiérrez Sanabria recibió pagos por $67.200.000 de manera fraudulentos. Según el órgano de control, no existen soportes de las actividades y/o productos necesarios, para los cobros correspondientes en 2017.

Pero quiero refrescarle la memoria al candidato Gutiérrez, ya que ese fin de semana él si se reunió con Granados. En horas de la mañana a la casa del papá, Jorge Granados, alrededor de las 11 am, llegaron cerca de cinco camionetas de alta gama y destruyeron varias de las cámaras del sector para no dejar registro alguno, así que señor Alejandro, usted de independiente no tiene nada, porque la poca dignidad se la vendió al mejor postor, el Contralor.

Ese mismo día, pero en horas de la tarde, el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, realizó una fiesta en su casa en Nobsa, en esa reunión tuvo como invitados el señor Wilmer Leal, quien aspira a la asamblea de Boyacá, también se ve a al Secretario de Cultura, Óscar Torres, quien remplazo a la hermana del Contralor Adriana Granados, quien es actualmente Contratista.

Pero también en este nuevo video, podemos ver al hermano del contralor Juan Carlos Granados, junto con el inspector de la Policía de Sogamoso, en el cierre de campaña de Ramiro Barragán. Es decir que le juegan al candidato que sea con tal de tener sus prebendas burocráticas.

La mafia de la política en Boyacá es liderada y coordinada por el exgobernador de Boyacá y actual Contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, quien ha pasado de agache en el caso de Odebrecht y se camufla como un lobo en piel de oveja para pasar desapercibido y tener sus fichas políticas en el departamento.

Manejan a su antojo, uno de los departamentos más bonitos de Colombia, solo por su ambición de poder.

Por: Andrés Camilo Hernández