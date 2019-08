El Legado de San-tos…

A escasos dos meses de celebrarse el certamen electoral nacional para elegir mandatarios locales y autoridades regionales, los más sanguinarios, delirantes y decadentes jefes de las Farc anuncian lo que muchos ya habíamos mencionado desde hace muchos pero muchos meses. Las Farc nunca tuvieron un interés genuino y real de desmovilización, y menos planes de reinserción; todo para ellos desde el año 2012 fue un hipotético, y así mismo lo plantearon en las mesas de negociaciones de La Habana en su momento, en informes y múltiples documentos internos en donde poco, o mejor dicho nada, le apostaban a la entrega de armas y menos a la desmovilización.

Los entusiastas o "pazólogos", como ellos mismos se autodenominan, que en su momento rechazaron cualquier crítica constructiva al modelo de negociación, en donde de entrada las Farc garantizaron la mayor fuente de financiación, como fue en su momento con el gobierno Santos, con la suspensión permanente durante esa administración de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el glifosato, asunto que en gran medida ha sido la responsable directa como decisión de gobierno para contribuir al aumento desbordado de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, asunto que ha generado rentas multimillonarias a quienes controlan esas economías ilegales.

No sorprende que a escasos meses de la fuga de alias “Jesús Santrich”, salga este último con alias "El Paisa", alias “Romaña” e “Iván Márquez” desde algún punto obviamente de Venezuela, a amenazar, amedrantar y a tratar de generar zozobra en la población civil colombiana, indicando que vendrán mas secuestros y actos violentos sobre la población civil, declaraciones que desde luego buscan directamente enviar un mensaje a los candidatos de las regiones en principio, sobre todo en las regiones mas complejas y en donde se ha logrado establecer desde luego la presencia y control de las llamadas disidencias, que no son propiamente una coincidencia que se llamen así y operen en donde vendría un vacío de “poder”.

Es así mismo como desde Venezuela el capo fugado Santrich y su combo se quitaron el velo que muchos se negaban a creer, el total y completo mando y control sobre la “tropa” facinerosa, buscando hacer desde luego fuertes escaladas en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, especialmente. Justo antes del conocido anuncio valdría la pena destacar que ello hace parte de un plan estratégico diseñado por Manuel Marulanda Vélez desde el año 2006, en donde hacen una alianza expresa con el ELN, y es justo que por esa alianza hace dos semanas, y previo al anuncio de “guerra”, Santrich, Marquez y su combo visitan La Habana para socializar los pormenores de la estrategia con sus socios prófugos del ELN en la isla. Viaje coordinado y realizado, gracias a la logística de Maduro y su gobierno, razón por la cual su vuelo se programó en el avión “privado” del dictador “venezolano”.

Ya sabíamos que la paz para las Farc tristemente fue una trampa y un engaño a los colombianos, como lo decían ellos: “lo que debemos entender es que allí no se habla de entrega de armas sino de dejación, es decir, en el hipotético caso de que llegáramos a un acuerdo con el gobierno, no estaríamos pensando en planes de reinserción o desmovilización como ellos lo pintan”, así lo indicaba uno de los informes secretos de La Habana, de la delegación de las Farc. Así las cosas el “legado” de Santos no solo fue la “trampa del elefante”, también lo fue la burla a Colombia.