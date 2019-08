Arias y los sueldos de Odebrecht

En junio de 2017, el ex senador Otto Nicolás Bula, en una declaración juramentada a la Fiscalía, revela que Federico Gaviria le asegura que el ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias era muy amigo de Odebrecht y que la Brasileña le ‘Colaboraba’ con un sueldo cuando él era ministro y aun así cuando salió del Ministerio, también seguían girando su pago, también recibió dineros estando en la precandidatura a la presidencia por el partido Conservador (Declaración de Otto Bula, tanto escrita como en audio).

Es bueno recordar que el 17 de septiembre de 2009, los dueños de Odebrecht, se reunieron en la casa de Nariño junto con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, el viceministro de transporte Gabriel García Morales (condenado por recibir cerca de 6.5 millones de dólares en sobornos) y también hizo partícipe en ese entonces el precandidato a la presidencia por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias.

Dice en su declaración el ex senador Otto Bula, que Arias, ayudó a Odebrecht y que además era el exministro de Agricultura uno de los hombres cercano a la empresa brasileña y que ellos le tenían una gratificación o le daban una “Plata Mensual”. Es decir que el exministro de Agricultura fue una de las personas que ayudó en 2009, para que Odebrecht, ingresara al mercado y más exactamente a la licitación de LA RUTA DEL SOL II, a cambio de sobornos o dineros. Federico Gaviria, uno de los Lobistas de todo este escándalo, es un gran amigo de Andrés Felipe Arias, de hecho, los dos son amigos desde el colegio.

Pero además existe una grabación a finales de 2009, una conversación de Gabriel García Morales con Guido Nule, donde hablan de las presiones que le estaban haciendo para la adjudicación de la RUTA DEL SOL II y que una de esas personas era el ex ministro Andrés Felipe Arias y el consejero presidencial Miguel Peñalosa.

Esto es lo que dice la conversación entre Gabriel García Morales y Guido Nule:

GGM: Que tal estas presiones tan hijueputas que él encontraba… a mí se viene hijueputa que me lo dio Arias.

NULE: ¿Arias?

GGM: Sí, Andrés Felipe

Nule: Ah, ¿Y ese man que tiene que ver? ¿Ese man es el de los predios?

Pero el 14 de agosto del 2017, en entrevista con la W, el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, aceptó que Andrés Felipe Arias le ocultó información al partido y que le mintió al ex presidente Álvaro Uribe Vélez sobre su relación con Odebrecht y los dineros que habían ingresado, Gaviria además señaló que conocían más nombres de integrantes del partido que también tenían vínculos con la brasileña.

Es decir que José Obdulio, acepta que Arias sí recibió dineros de Odebrecht y que además ocultó información al partido, lo cual configuraría una mentira de parte del exministro, quien debe dar explicaciones por los dineros que al parecer recibió por parte de los brasileños.

Ahora después de ser deportado por los Estados Unidos para que el condenado Arias cumpla su pena en el país, es incierto su paradero en Colombia, de hecho si revisamos el Inpec (Sisipec) el ex ministro aparece recluido en el centro penitenciario “La Picota”, con la foto de la primera vez que fue preso, no quieren actualizarla por miedo, porque saben que es un golpe duro para el Uribismo, pero una cosa es lo que dice el sistema, porque la realidad de Andrés Felipe Arias es otra: no está en la cárcel, no sabemos si realmente esté en una guarnición militar o ande de vacaciones libremente. Lo que sí está claro, es que en Colombia el que la hace se la pagan y con todos los lujos.

