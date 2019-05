¡Feliz día de la toalla!

Espero de corazón que hoy no salieran de casa sin su toalla. No existe un objeto de mayor utilidad en el universo.

Pueden envolverse en ella para calentarse mientras recorren la ciudad; o usarla para tumbarse en ella a esperar a que llegue el próximo servicio de transporte; se puede usar como cobija mientras duerme en uno de esos interminables y lentos viajes en Transmilenio; o hacer una vela para una balsa improvisada para navegar esos arroyos que se forman por la lluvia; mojada puede ser empleada como arma de cuerpo a cuerpo; envuelta en la cabeza sirve para protegerse de las emanaciones nocivas y para confundir a uno que otro muggle; se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia.

El 25 de mayo de 1997, se estrena Star Wars: Una Nueva Esperanza, y con ella, se marca un punto de inflexión en la historia del cine. El cine comercial y las películas de culto empiezan a formar parte de la cultura mundial, millones de personas viviendo como propias las aventuras de esta guerrilla espacial, que, con humor, efectos especiales y un gran factor sorpresa, se dieron un gran lugar en los corazones de todos los que vieron esta opera espacial.

El 11 de mayo de 2001 falleció uno de los mejores escritores de ciencia ficción y humor, Douglas Adams. Muchos de los que disfrutaban de sus obras, quisieron rendir un homenaje por su partida, y es por eso por lo que, desde ese 25 de mayo, se le recuerda portando uno de los objetos más poderosos de su novela “La Guía del Autoestopista Galáctico”.

Pero eso no es todo. A esta altura, se debe usted se debe estar preguntando, ¿Y esos dos hechos tienen alguna relación? Pues es que hoy es el Día del Orgullo Friki, una celebración que nació en España, cuando el bloguero Germán Martínez, o Señor Buebo como se le conoce en redes, organizó varias actividades por todo el país para celebrar a la comunidad friki, y así, el 25 de mayo de 2006, nace una celebración internacional, en la que todos los geeks, frikis o aficionados, muestran el orgullo de serlo.

Porque hasta hace no mucho, el ser friki era algo que no era aceptado, ni bien visto por la sociedad, refiriéndose a los gustos de ellos, como infantiles, inmaduros o no propio de la edad. Pero el mundo ha cambiado, y ahora podemos mostrar con gusto y con orgullo, lo ñoños que somos. Así que, si usted es un ñoño, siéntase libre de serlo hoy más, póngase su camiseta favorita, organice una reunión para ñoñear con sus amigos, o un torneo rápido de quidditch, haga una maratón de Star Wars, pero no olvide celebrar y recordar que ser un friki está bien.

Y por cierto, no olvide su toalla.

Dont Panic.