Marco Fidel Ramírez, enemigo de las familias colombianas

Si usted es madre soltera, este hombre no considera su hogar una familia. Si usted tiene hijos con su pareja homosexual, este hombre dice que su hogar no es una familia. Si quien está a cargo del hogar es una abuela, tía y/o parientes, el personaje dice que ese hogar no es una familia por la falta del “hombre a cargo”: al autoproclamado "Concejal de la Familia" le faltó decir que es el concejal de las familias bíblicas solamente, no de todas las familias.

Marco Fidel Ramírez es un periodista, politólogo, catedrático universitario, escritor, político permeado por la religión, ya que antes de todo es pastor general de una iglesia evangélica denominada la Iglesia Familiar Internacional. El lema de su campaña política más sonado fue: “Más valores, menos condones”. Según esto, él señala que la sexualidad responsable es de personas sin valores y los derechos sexuales y reproductivos no existen.

Ha estado en contra de la continuidad en la programación de espacios televisivos para la comunidad LGBTIQ, está en contra del derecho a decidir de las mujeres y, aunque es hijo de madre cabeza de hogar, considera que la madre sola con sus hijos no conforma una familia.

Para este hombre, la única familia legitima es la que tiene un papá y una mamá como lo pide la Biblia. Desconoce la existencia de los diferentes tipos de familias reconocidos internacionalmente en la actual humanidad:

Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica familia clásica. (la única familia que reconoce y defiende)

Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. … Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de las veces la madre) y sus hijos.

Según la encuesta Nacional de hogares más reciente, realizada en Colombia por Profamilia y el Ministerio de Salud, en las zonas urbanas casi el 40% de las familias están conformadas por mujeres a cargo. Es decir, casi la mitad de las familias colombianas, sin contar a las familias rurales. Me atrevo a decir que hace mucho rato pasamos el 60% de las familias no bíblicas, y esto refleja el resultado del tiempo de transformación que hace años venimos experimentando en Colombia a nivel de construcción de familia. Y me atrevo a decirlo porque a raíz del Mapa Mundial de la Familia en el 2013, realizado en 47 países por el Child Trends Institute y la Universidad de Piura en Perú, “hasta esa época se decía que en Colombia apenas la mitad de los hogares tenían a los dos padres y el 40 por ciento de infantes vive con otras personas además de su familia”.

Marco Fidel Ramírez es el concejal enemigo de las familias colombianas, basta con escuchar cada uno de sus discursos.

Nota final: A este pastor que pasa sus días persiguiendo a las minorías ciudadanas y dando discursos de odio en contra de las familias diversas y la diversidad sexual y humana, se le olvida que apenas hasta 1991 la ciudadanía NO católica, no tenía derechos políticos y eran perseguidos y hasta asesinados. Le recuerdo al honorable concejal que es gracias a esa Constitución que hoy todas las religiones pueden tener representantes políticos… Y no sé qué tan bueno fue esto, ahora que religiosos usan su poder político para una inquisición moderna.

Por: Mar Candela / Ideológa del Feminismo Artsenal.