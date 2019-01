Sobre la denuncia de Patricia Casas a Hollman Morris

Como feminista y como mujer estoy completamente feliz de ver cómo al fin ha sido desnudado públicamente todo el machismo de Hollman Morris como debe ser: igual a un machote violento, golpeador y potencial feminicida más de este mundo de opresiones para nosotras.

Señoras y señores, hoy les cuento que definitivamente como mujer empática, no solo como feminista, defiendo la denuncia estratégica.

Aplaudo la denuncia de Patricia Casas justamente ahora en campaña. Les digo abiertamente a todas las mujeres que las denuncias que hagamos siempre deben ser pensadas como una jugada clave de un partido de ajedrez, donde sabemos que gracias al sistema pocas veces llegamos a tablas o a jaque mate.

¿Por qué la necesidad de una denuncia estratégica? Porque estamos en una Colombia donde las leyes de violencia de género, si bien han avanzado, la justicia sigue siendo paquidérmica y, agregado a esto, comprobar que somos víctimas es muy difícil por la revictimización social a la que es sometida la denunciante gracias a la ignorancia de la ciudadanía en materia de género. Ignorancia que hace que las pericias jurídicas de los defensores de verdugos se nutran con “interpretaciones de ley” que pueden motivar a jueces ignorantes del enfoque de género a darle la razón a verdugos.

Por tanto, y por consecuencia, las mujeres colombianas nos encontramos en un túnel sin salida. Por una parte nos dicen: “No es hora de callar”, nos apoyan con la ley 1257 y 1542 y nos dan rutas de atención para que busquemos justicia; sin embargo, esas rutas son demasiado lentas. Los vicios de juicio y del supuesto deber social y los vacíos jurídicos son garantía de todo tipo de revictimización, dicho esto, sí es necesario que las mujeres una vez decidamos denunciar, lo hagamos en un momento puntual, donde garanticemos que tendremos toda la atención social y que la carga simbólica de esa denuncia sí logre afectar a nuestro verdugo.

A quienes dicen que en caso de expareja no se habla de violencia intrafamiliar les aclaro: no es lo mismo ser exnovia que ser exesposa y madre de sus hijos. Por fortuna la separación por motivos de violencia de género se puede comprobar y sí se pueden reclamar los derechos patrimoniales y reparación a todo daño causado.

Comprobar que hemos vivido con un sociópata psicológico es muy muy difícil, no obstante, no es imposible. También, quiero explicarles que la mayoría de mujeres víctimas de estos sociópatas no denuncian, casi siempre terminan en clínicas de salud mental o suicidándose y estos personajes nunca responderán por los daños causados.

A las mujeres que les daría vergüenza pedir su parte patrimonial y reparación por daños causados, les digo que lamento mucho que les de pena y les deseo que nunca jamás pasen por esta situación. Les explico que muchas de las mujeres que denuncian estas violencias, algunas veces han sido golpeadas, pero por asesoría jurídica los abogados les recomiendan no denunciar por golpes que no pueden comprobar. Según ellos es menos difícil dar la pelea como socia conyugal y demostrar que la socia conyugal no solo por derecho le corresponde la mitad del patrimonio si no que en caso de poder comprobar que trabajó hombro a hombro le corresponde el reconocimiento de ese trabajo. Los abogados darán ese debate, algunos me darán la razón, otros no tanto, no obstante, ya hay muchas mujeres que han ganado sus batallas respecto a la economía del cuidado y sobre maltrato patrimonial en diferentes países.

Mi deber es llamar a la consciencia sobre lo que implica ser víctima de un sociópata psicológico. El sociópata psicológico puede llevarte a sentir que es tu deber perdonarlo todo y ayudarlo a reformarse. El sociópata psicológico es un potencial feminicida y lo grave de esto es que el suicidio de las mujeres a causa de estos cretinos nunca será visto como feminicidio. Un sociópata psicológico puede hacerte creer que eres un ser despreciable y malvado; también inútil y muchas veces puede llevarte al suicidio. Él puede hacerte sentir culpable debido a la sensación de que tu no logras comprenderlo, hacerte sentir que eres mala mujer, mala madre y por consecuencia hacer que te odies.

El sociópata psicológico llega a generar tanto miedo e inseguridad, que incluso cuando tú quieres volar sientes que no tienes alas; tu estima está tan deteriorada que no importa cuántas puertas laborales toques, no logras convencer a nadie de tu capacidad laboral.

Colofón:

Nosotras estamos solas en este mundo patriarcal y sin importar quiénes seamos, ricas o pobres, estudiadas o ignorantes, tenemos que aprender a ser mujeres ave fénix y vivir cada día como si fuera el ultimo día de nuestras vidas.

Mar Candela / Ideóloga feminismo artesanal