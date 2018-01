¿Cómo hago para no quejarme?

Virginia Mayer

Ya entendí que no voy a cambiar el mundo, que no existe acción que pueda llevar a cabo para que algo –de lo que tanto detesto- cambie. Había decidido no mirar más noticias, por eso –y para no seguir peleando con tanto desadaptado- cerré Twitter. Y no lo extraño. Sin embargo, a través de Facebook me sigo enterando de la estupidez generalizada, y no sería yo si no dijera algo al respecto. Entonces he decidido volver a opinar, porque puedo hacerlo. Porque no me da miedo y porque para mí los insulsos posts que publico en Facebook no son suficientes.

Entonces aquí estoy otra vez hablando del vomitivo feminismo con el que tanto peleo (y pensar que todavía hay corticos mentales que me llaman feminista…). Llevo semanas preguntándome por qué el movimiento que se desató en Hollywood -donde tantas mujeres y algunos hombres han denunciado pública y legalmente a sus acosadores- no se ha desatado en América Latina, específicamente en Colombia. ¿Es porque aquí ningún hombre poderoso acosa a ninguna mujer? Por favor, si hijos de puta hay en todos los rincones del planeta. ¿Y qué hay de los medios de comunicación? ¿Allá tampoco abusan del poder? Tiene que ser uno muy estúpido para creer eso.

Quizá porque me propuse no enterarme de nada, pero no sé de ninguna mujer que haya denunciado a algún colombiano (conocido o medio conocido… ¡o algo!) por haberla acosado laboralmente. Por favor, ilústrenme si es el caso, porque yo sí denuncié públicamente a la gonorrea de Édgar Artunduaga, al contar cómo fue la desagradable experiencia de trabajar con él. Lo que no he contado –y nunca es tarde- es el acoso al que fui sometida por parte del periodista Harold Abueta, cuando trabajé en el pasquín vergonzoso que es Kienyke. Harold cuestionaba mi bisexualidad en voz alta, delante de quien oyera, y en repetidas ocasiones me ofreció “corregirme” (a punta de verga, cómo no). Y no fui yo la única con quien se metió. Recuerdo oírlo comentar en voz alta que Diego Olivares –otro “periodista”- era gay, a pesar de que Olivares se identificaba como heterosexual (o eso pretendía hacernos creer cuando veía porno heterosexual en su computador, en la redacción del pasquín).

¿Y qué pasó? No pasó un carajo. Absolutamente nada. En esa época la jefa era María Elvira Bonilla, que quizá es muy buena periodista –pero no me consta pues jamás me ha interesado leer nada que haya escrito- pero como jefa de una redacción era paupérrima. ¿Por qué permitió que Olivares –su consentido, su hijo bobo- viera porno en el computador, delante de todos? ¿Por qué permitió que Abueta nos acosara? ¿Por qué permitía que -como gran chiste- Pacho Escobar –otro periodista del equipo que no es el que dirigía Esquire- le mostrara a las mujeres (incluida yo) fotos de penes erectos en la pantalla del computador de la redacción? A ver, aquí no estoy diciendo que no me gustan las vergas (ese es otro tema). Mi argumento es que si quiero ver vergas, seré yo quien decida cuándo y cómo hacerlo.

Aunque quien dirige el equipo sea mujer, no hace nada para detener el acoso que ejercen algunos hombres sobre mujeres y hombres. Y, sí, seguro que las mujeres también acosan, no lo dudo, pero en esta ocasión estoy concentrada en el acoso por parte de los hombres. Y lo que sí hacen las mujeres en este país (las mujeres a las que sigo en Facebook) es declarar que en apoyo al movimiento de Hollywood (#MeToo & #TimesUp), ellas también se visten de negro. A ver, taradas, se trata de denunciar a los acosadores, no de vestirse de negro. Pero como se pegan de cualquier tendencia, de cualquier hashtag y de cualquier iniciativa estúpida, pues ahí están. Vestidas de negro en la foto, cómo no. No han entendido que con su romanticismo no ayudan a otras mujeres. Es simple, si se denuncia –al menos públicamente- a un acosador, se evita que este vuelva a acosar. Pero no, es más importante desahogarse en masa y unirse a una causa tan idiota como romántica que a nadie ayuda. ¿Se sienten mejor por haber dicho que las violaron? ¿Se desahogaron, bebés? ¿Y no se plantean cómo se sentirían si hubieran denunciado al acosador? ¿No han pensado que al denunciarlo evitarán más víctimas?

Mientras por acá siguen haciendo el oso porque básicamente les falta criterio y personalidad, otro año más la revista inglesa LOVE lleva semanas subiendo vídeos de diferentes modelos y celebridades haciendo ejercicio en tanga y tacones. Vídeos que se esfuerzan en embutirnos sus culos, sus tetas y sus vaginas. Sin embargo, el argumento de la revista es que se trata de una campaña feminista que empodera a la mujer, y este mismo es el discurso tonto de casi todas las participantes de la campaña que le hablan a seres inertes con los cerebros dormidos o atrofiados. Es que de otra forma no me explico que alguien se crea el argumento feminista de la liberación sexual de la mujer. Y mientras tanto todos vemos a estas mujeres casi desnudas y provocadoras, y si no nos hacemos una paja, nos la imaginamos. No se atrevan a negarlo, esos vídeos solo inspiran sexo. A mí me provoca tener verga para metérsela a más de una. Qué no les haría…

Por eso insisto: eso no es feminismo. No me canso de decirlo. Y mientras no tiene nada de malo querer mostrar el ano públicamente -pues cada quién hace de su culo un candelabro- lo grave es disfrazar de feminismo las ansias enfermas de llamar la atención mostrando el culo (como si no tuvieran nada más que ofrecer). Perras. Eso es lo que son, unas perras arrechas enfocadas en arrecharnos a todos los demás. Y ojo, feministas, que ser perra no tiene nada de malo. Lo he dicho ya. La desgracia está en no reconocerlo y en lugar de ello disfrazarse de feministas.

Entonces, entre las perras pseudo feministas y las pendejas pseudo feministas vestidas de negro, seguimos en las mismas. En la gran puta mierda. Y me preguntan a mí por qué tengo tanta rabia. PFFFFT…

