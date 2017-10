Netflix, tenemos que hablar...

Mauricio Cárdenas

Netflix, no sé cómo decirte esto, es muy duro para mí, pero en serio, tenemos que hablar. Desde hace unos meses te he notado algo cambiado, distante, muy metido en ti mismo y estoy sintiendo que nos ignoras.

Al principio de nuestra relación, todo era felicidad, podía pasar horas junto a ti viendo una cantidad de series y películas que no podía encontrar en ningún otro lugar, horas de diversión en las que estábamos juntos y en las que el tiempo pasaba volando y no me importaba quedarme junto a ti hasta la madrugada y parecer un zombie durante el día, pero con la ilusión de que nos íbamos a encontrar una vez más en la noche para seguir queriéndonos y compartiendo ese tiempo de esparcimiento juntos.

Pero de un tiempo para acá, has cambiado. Tu parrilla de series y películas ha perdido calidad. Ya son pocos los contenidos que nos están enganchado. Siento que no te estás esforzando en mejorar. Has empezado a subir películas que no son atractivas como las segundas partes de Grease y Wayne’s World. Siento que solo quieres mi dinero con la promesa que algún día va a aparecer ese algo que hizo que me enamorara de ti en cuanto te conocí.

Y es que con la experiencia que he tenido contigo en los últimos meses, me siento que estoy hablando sólo. Cancelas las series de producción propia que más nos gustan como Sense8 y The Get Down, retiras de la parrilla las series que nos mantienen enganchado como Modern Family y How I Met Your Mother (me imagino que Fox no quiso dejarlas más a tu cuidado), produces esperpentos como Death Note y no subes temporadas completas de series, o nos ignoras en la solicitud de subir una serie con su doblaje original, como ha ocurrido con la última temporada de Rupaul’s Drag Race, donde has ignorado por ya casi 3 meses esa solicitud por parte de muchos de nosotros.

No sé qué va a pasar entre nosotros Netflix, conservo nuestra relación por un par de series y alguna que otra película, pero no creo que realmente lo nuestro pueda continuar si nos sigues ignorando como hasta ahora. Quiero volver a tener lo que teníamos antes, quiero volver a pasar contigo mis fines de semana y una que otra noche en la que amanezca con cara de zombie pero con una sonrisa durante el día porque fue una noche divertida y una promesa que vamos a estar juntos de nuevo…

