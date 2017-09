Una charla con Sergio Barbosa

Mar Candela

Dialogué con Sergio Barbosa. ¿Por qué es tan importante este diálogo para mí? Porque hace unos años prendía la TV y veía a Sergio Barbosa y me daba dolor de cabeza. No él, no su estilo. Sus postulados sobre la moda y el estilo. Procuro ser una mujer justa y trato de ser integral. Sergio me caía muy mal sin conocerlo, todo por prejuicios. En ese tiempo no entendía el poder político y extramural de la moda. Años más tarde él me dio una mano en una actividad que hicimos: “El cuerpo grita lo que la boca calla” exposición fotográfica que realizamos en asocio Feminismo Artesanal y el fotógrafo colombiano Andrés Reina. No obstante, solo hasta unos años después la virtualidad nos acercó. Y conocerlo me ha hecho sentir vergüenza de mí. Hoy Sergio está compartiendo su conocimiento con gente que nunca podrá recibir esa formación por falta de oportunidades y por eso decidí hablar con él y compartir con ustedes el diálogo. Es mi modo de reivindicarme. Sergio ha ayudado a que no pocas mujeres desarrollen sus talentos es algo que quizá, sin conocerlo, no lo hubiera valorado como lo valoro hoy.

¿Quién es Sergio Barbosa?

Bueno, soy ante todo un periodista que busca permanentemente nuevas formas de comunicarse desde que empezó su carrera

El país ya lo reconoce como un formador de talentos. Para nadie es un secreto que durante más de una década logró hacer su marca personal y levantar talentos espléndidos en el país en materia de presentación. Presentadoras de muy alto nivel deben su carrera a la formación que han recibido de parte suya. La pregunta es: ¿Qué significa eso en su vida personal? En lo profesional ha sido un gran logro, ¿pero cómo influye eso en su vida personal?

Es muy bueno saber que le he podido enseñar a tantas personas, que he podido llevar tanto conocimiento y que son personas a las que les cambiaste radicalmente la vida, porque jamás se habrían imaginado que iban a ser lo que son hoy en día. Yo creo que eso es muy satisfactorio; es mucho más rico cuando se lo agradecen a uno y hay otras que, sencillamente, se les olvida de dónde vinieron. Pero eso es parte de la formación también. Uno forma gente, ya que la gente le quiera corresponder a uno con el mismo nivel de agradecimiento pues es otra cosa. Pero digamos que mi objetivo es siempre enseñarle a la gente y tratar de mostrar nuevas caras en el mundo del entretenimiento. Me gusta descubrir nuevas caras. Me gusta refrescar la pantalla.

¿Sergio Barbosa cómo define la política de comunicación asertiva?

Como dice Vicky Dávila: en honor a la verdad.

Mucho se ha dicho de las razones de su salida de RCN. Usted ya contestó algunas entrevistas al respecto. Algunas personas hablan del despido por causas injustas, otras de que su salida se debió a la culminación del contrato, mi pregunta no gira en torno a las razones por las que salió de RCN, mi pregunta es: ¿qué le enseñó la salida de RCN a Sergio Barbosa?

Bueno, salí por la puerta grande. Siempre es bueno salir por ahí porque puede uno volver cuando quiera. Es una gran enseñanza. Una gran casa. Un gran canal. Fue un honor que me dejaran trabajar con ellos durante tanto tiempo. Fueron casi 14 años en términos generales. ¿Durante todo este tiempo qué he aprendido? Me he sumergido en el mundo digital. Y, pues, gracias a esa salida, me conecté con mundo digital, dejé mi zona de confort y entendí que hay otro iceberg que está creciendo que es el universo digital al que nos estamos enfrentando. Si no salgo de mi posición en el canal RCN, quizás jamás habría entendido lo que está pasando en ese mundo con la metamorfosis por la que está atravesando la comunicación audiovisual en este momento.

Hábleme de eso. Ya está circulando la información en redes sociales de un reality show en el que Sergio Barbosa está buscando nuevos talentos. ¿De dónde nace esta idea, cuál es el objetivo?

Pues, hasta el momento no hay una institución profesional que se dedique a formar blogueros, youtubers, todos estos presentadores de la nueva generación que han aparecido casi que histriónicamente, que lo han hecho empíricamente, que están trabajando la comunicación desde sus propias habitaciones, que no pasaron por la universidad o no han pasado por ella, y es la oportunidad de darles una carrera corta, una carrera que en un año y medio puedan aprender mucho más sobre el oficio. Es un momento maravilloso para presentar nuevos modelos de presentadores, nuevas formas de comunicar. También se trata de dar oportunidades y prepararse para todo este mundo digital que se avecina.

Los primeros que van a estar en el reality van a estar becados porque van a hacer toda su carrera. En la beca también les vamos a enseñar cómo es el negocio, cómo se venden… Ya estar en el reality, en sí mismo, les va a abrir las puertas para que estudien un año y medio en la universidad. Entonces, vamos a estar formando a un grupo de personas para la realidad que se avecina.

¿Cómo le ha ido a Sergio Barbosa en el desarrollo de la comunicación digital?

Estamos en un momento en que no importa cuál es el número de seguidores que tú tienes en términos de monetización, sino que lo único que interesa a nivel de agencia son las visitas al Site. Es cuánta gente visita tu página, cuánto tiempo navega. Ese va a ser tu rating. Pero estamos a las puertas de un mercado importante que tiene que ver con eso, precisamente, con el dato. Los datos, eso es lo que va a determinar el mercado y estamos a punto de que eso cambie radicalmente, porque hasta ahora la pauta publicitaria se ha manejado a nivel de agencias, con base en descuentos, bonificaciones… Con las nuevas estrategias digitales, los nichos van a ser mucho más específicos. Entonces, estamos viendo cómo los influencers están captando la atención por sí mismos, cómo las otras estrategias que se utilizan para mantener los volúmenes de audiencias conectados a las compañías… Las audiencias se van convirtiendo en cosas cada vez más personales, como el transmedia va girando entre pantallas. Todo esto está modificando radicalmente. En ese sentido, tengo un ejemplo muy grande: en este momento “Sergio Barbosa” es una de las más visitadas de todas las páginas de moda en el país. Pero, adicionalmente, dentro de la página produzco un contenido de entrevistas y parte de ese contenido se va para un canal regional, para Telecafé, que es un ejemplo de cómo la televisión se va convirtiendo en algo líquido que pasa entre una pantalla y otra pantalla, y el resultado ha sido más que positivo puesto que hemos tenido audiencias superiores a algunos canales nacionales con un programa que fue hecho originalmente para la Web. Entonces, estamos viendo que estamos en una transformación digital que está cambiando todo, no solamente está cambiando la manera como compramos, como nos entretenemos, sino también como consumimos medios audiovisuales. Sí, todo el mundo sabe que estamos en transformación digital, pero nadie exactamente sabe que hay una pared que mantiene actualmente el mercado y lo que lo va a romper definitivamente es eso, la monetización en el momento en que el presupuesto de lo análogo se vaya para lo digital. En ese momento en que todo el mundo se va a quedar mirando para el otro lado.

Hay un debate fuerte entre los críticos de moda y estilo: siempre se cuestiona si es o no necesario estudiar moda, conocer de fondo la historia de la moda, conocer más allá de textura, colores y formas para convertirse en un excelente crítico de moda y estilo y en su defecto, quizás ser un gran o una gran diseñadora. Se está volviendo mucho al tema de los diseños alternativos; gente que no ha estudiado o no se ha preparado para tal que están teniendo mucho éxito, y lo mismo pasa con las comunicaciones: gente que no se ha preparado para ser presentadora, que no se ha preparado para hacer medios, igual han logrado cosas impresionantes.

¿Cuál es la postura de Sergio Barbosa frente a esto, frente a la academia o no academia tanto para ejercer la crítica de moda o para ejercer el periodismo en sí mismo?

Los procesos académicos son importantes porque enseñan claramente cómo son las reglas de juego y se nota cuando una persona conoce cómo son las reglas de juego o las que no. Aunque hay casos empíricos que se han visto, maravillosos como el de Yamid Amat. Pero cada vez hay menos, cada vez la gente requiere más preparación y la educación tiende a ser más especializada y más exigente.

En las condiciones sociopolíticas y culturales de Colombia, ¿cómo contempla la idea de autosostenimiento económico de la profesión de un presentador o de una presentadora? Sabemos que no todas las personas preparadas van a caber en todos los medios de comunicación: no hay cama pa´tanta gente y eso se sabe. ¿Cómo lograr que la gente pueda vivir de su talento?

Precisamente ahí viene la revolución, porque ahora las audiencias se construyen con base a personal brand, a marcas personales que van logrando su propia audiencia. Estamos a puertas de que se rompa el mercado como existe tradicionalmente, el mercado de las agencias que es una bolsa de descuentos, de acuerdos y de bonificaciones, para que los anunciantes busquen personas específicas que comuniquen su marca… El tema digital va a transformar todo y sobre todo la monetización de los contenidos.

Por Mar Candela / @femi_artesanal