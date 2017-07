¿Qué significa ser mujer?

Virginia Mayer

Hace unos meses me encomendaron un texto que explicara lo que significa para mí ser mujer. Nunca me habían puesto una tarea tan difícil y no lo escribí. Hoy -que no quiero opinar sobre las palabras del guiso de Felipe Zuleta Lleras sobre Twitter, ni sobre el suicidio del tibio de Chester Bennington (el vocalista de Linkin Park)- me propongo lograrlo, y lo primero que pienso cuando me cuestiono qué quiere decir ser mujer me lo planteo en contraposición a lo que significa ser un hombre. Y como no tengo ni idea de qué significa ser un hombre, pues quedo en las mismas. En cero.

Creo que una mujer es un tremendo par de tetas, pero entonces pienso en las mujeres que o no tienen tetas, o las tienen chiquitas, y entonces no me sirve el argumento. Mujer es tener el pelo largo, pero hay mujeres con pelo corto, mujeres calvas y hombres que lo tienen más lindo que el mío, entonces por ahí tampoco. Mujer –entonces- es parir y ser madre, pero yo no quiero ser mamá de nadie, entonces no. Mujer es la que menstrúa, pero las mujeres con histerectomías totales y quienes están pasando y pasaron por la menopausia no lo hacen, entonces no.

Mujer es ser femenina, pero Lea DeLaria (Big Boo en la serie Orange is the New Black, de Netflix) es muy masculina y qué mujer tan espectacular es, entonces por ahí no es. Mujer es la que se maquilla, pero ya RuPaul demostró lo contrario en su programa RuPaul’s Drag Race. Mujer es la que se pone una falda, pero los escoceses usan kilt aun en la actualidad, entonces no. Mujer la que se pinta las uñas, pero también se las pintan los metaleros -de negro- entonces tampoco.

Ser mujer es ser sensible, ¿pero qué tal la sensibilidad de León Tolstói para escribir Ana Karenina, y la de Gustave Flaubert para escribir Madame Bovary? Mujer es quien tiene instinto maternal, ¿pero qué más maternal que los padres solteros, o los abuelos que crían a sus nietos? Mujer es tener vagina, pero la bióloga colombiana Brigitte LG Baptiste –que nació con pene- se considera mujer. Y a mis ojos eso la hace mujer, sentirse y creerse mujer.

No importa con qué traje hayamos llegado a la vida, importa lo que creamos que somos. Es mucho más fácil identificarse como mujer si se nació con una vagina entre las piernas, en comparación a quien nació con pene pero se considera mujer. Pero haber nacido con una vagina y creerme mujer no me hace más mujer que Brigitte. Para tener esta mentalidad hace falta abrir la cabeza lo suficiente para entender que muchas de las reglas que rigen sus vidas (la mía no, ni más faltaba) son construcciones sociales impuestas sobre todos como si todos fuéramos iguales.

El mundo es mucho más grande de lo que alcanzan a ver sus ojos y a entender sus corazones. Mujer es quien quiera ser mujer. No hay reglas.

