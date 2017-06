Francisco Santos vacuna a Colombia contra la homofobia

Mar Candela

Francisco Santos sigue hace algún tiempo mi Twitter, no obstante no tenía idea alguna de quién era yo. Para él, era una twittera más de las millones que hay. Una de las tantas que dice “cosas interesantes”.

Lo contacté para invitarlo a mi programa, contestó de inmediato y no me sometió a ningún tedioso proceso tan inmamable como protocolario.

Le dije que quería hablar con él sobre la construcción de una Colombia sin machismo, no sólo a razón de que su hijo Pedro es homosexual, sino porque estoy convencida de que el machismo es un tema que les concierne a todos los partidos políticos sin importar cuál sea.

Días después vi sus declaraciones en la revista Semana y de inmediato invité a su hijo Pedro Santos para dialogar.

No les contaré el programa; pueden verlo acá abajo. Lo que sí haré es exponer mi conclusión sobre el ejercicio.

Estamos con Francisco Santos Calderón y Pedro Santos, quienes nos hablan sobre la construcción de familia sin machismo💪🏻💪🏻 Posted by Publimetro Colombia on Tuesday, June 27, 2017

Francisco Santos me sorprendió gratamente con cada respuesta, y aclaro que en varios asuntos no estuve de acuerdo. No obstante, dijo cosas transgresoras que enriquecieron mi vida. Por ejemplo: “déjenme resistir dentro del Centro Democrático. Dejen ahí hacer la tarea”

En eso nos parecemos. Yo abrí una escuela de formación de mujeres en feminismo dentro de una iglesia cristiana, con el apoyo de una pastora que sabe que yo no seré evangélica nunca. Y por esa razón lo comprendí perfectamente y también sentí gran empatía en ese tema.

Él es muy optimista. Siente que el Centro Democrático va a aceptar que él sea defensor de la familia diversa. Yo solo puedo decir que amanecerá y veremos. Lo cierto es que dijo que de tener que escoger entre el partido en el que milita y respaldar a su hijo Pedro, era obvio que su hijo era primero.

Me pregunto: ¿qué pensaría Martín Santos al “sacar a patadas del clóset” a su primo Pedro ante el país? Otra pregunta: ¿fue una jugada política para fastidiar y entorpecer los pasos de su tío Francisco? Lo cierto de todo esto es que este capítulo histórico en la familia Santos tuvo un parto inesperado: nació un abanderado defensor de la familia diversa dentro del Centro Democrático, que está dispuesto a confrontar con argumentos a quienes cuestionen su postura y también nació Pedro Santos, y no solo como figura pública sino como un ícono abanderado de los derechos de las minorías LGTBI.

Y lo mejor de todo: el país tuvo el privilegio de conocer a un hombre de 20 años lleno de sobriedad intelectual. Sin lugar a dudas puedo afirmar que Pedro Santos, si sigue así de comprometido, desde su realidad aportará mucho al proceso transformador de esta sociedad de prejuicios. La construcción de paz empieza en la construcción de familias libres de machismo.

La derecha Colombiana hoy tiene que convivir con la defensa de la familia diversa y esto es gracias a la imprudencia de Martín Santos. Al final todo esto ha sido muy positivo: una manera de acabar con la violencia machista es reconocer a la familia diversa y por eso me regocijo.

Colofón: hago mías las palabras de Morgan Freeman “Odio la palabra homofobia. Usted no tiene miedo. Usted es un imbécil”

Petición: Por favor envíame un mensaje al correo feminismoartesanal@gmail.com contándome qué temas quieres que trate en el programa. Temas en el marco de sociedad sin machismo.

Por: Mar Candela / @femi_artesanal