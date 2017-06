Zalman Bem-Chaim

Son muchas las personas que creen que soñar en grande es para ilusos, que apostarles a sus sueños no es más que una descarada pérdida de tiempo y energía que solo dejará frustración, agotamiento y dolor a su paso. O que incluso eso es un “lujo” que solo unos pocos se pueden permitir porque la vida tiene cosas más “importantes” (según ellos) que tratar de cambiar la realidad como la conocemos.

Sin duda puede ser atemorizante, pero si no lo fuese de seguro no serían lo suficientemente grandes esos sueños que queremos alcanzar, parte de nuestro instinto más primitivo guarda la fuerza que necesitamos para anteponernos a cualquier adversidad, superar las dificultades, reinventarnos y evolucionar, y eso incluye atrevernos a soñar, ¡pero en grande!

Comprometernos con nuestros sueños es una poderosa herramienta para convertirnos en personas más felices, ya que nos permite mantener el foco en nuestras fortalezas, metas y anhelos, ayudándonos a superar los momentos difíciles que se puedan presentar, pero sobre todo la frustración e insatisfacción que podamos llegar a sentir en un momento dado.

Saber lo que queremos y por qué lo queremos da un propósito, un sentido y un norte a nuestra vida misma, y con ello podemos descubrir las maravillosas cualidades que muchas veces, debido al miedo, hemos dejado a la sombra. Pero todo este nuevo panorama que podemos disfrutar empieza con una sencilla acción: atrevernos a soñar en grande.

Debemos atrevernos a soñar con nuestra felicidad, con nuestro éxito, con la mejor manera de sacarles provecho a nuestras habilidades, talentos y cualidades, y cómo con estos podemos llegar a transformar el mundo, empezando por el nuestro.

Y no debe importar lo que otros puedan opinar, ya que nadie tiene el derecho a juzgar los sueños de otro y tampoco nos puede detener lo que creemos que los demás puedan pensar, ya que, a decir verdad, lo más seguro es que no estén prestando atención o pensando en ello –o en nada más–. Somos nosotros los que podemos decidir nuestro destino, crearlo y los que lo disfrutaremos para bien o para mejor.

Necesitamos más personas que se comprometan con sus sueños, sueños que hagan volar la mente de los demás, necesitamos soñar sueños que antes no han sido soñados, y ser retados a cumplirlos, dar el alma hasta verlos hechos realidad, aun cuando algunos cobardes nos llamen locos. No podemos permitirnos ser unos simples observadores, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ser actores de lo que sucede, y lo mejor que podemos hacer para empezar es soñar con aquello que queremos ver en nuestra realidad para luego entregarnos por completo a hacerlo realidad.

Soñar en grande cambiará para bien tu vida, la de todos los que te rodean e incluso la de personas que en este momento no conoces, pero a las cuales tus sueños pueden inspirar y tocar. No hay nada de insignificante en lo que puedas desear alcanzar y sin duda lo mejor que puedes hacer es arriesgarte a convertirlos en realidad, así que no des espera y empieza en este instante, basta con que te hagas una pregunta: ¿cuál es ese sueño con el que te comprometerás?