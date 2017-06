El daño no es sólo a James, es a toda Colombia

Publimetro Colombia

Sacándonos la rabia de encima, hay que reconocer que el ‘Calvo’ Zizou se la jugó y se la ganó toda. Primero supo lidiar con una nómina difícil, segundo logró quitarle la hegemonía a su eterno rival en la liga local (Barcelona); pues desde el 2012 no la ganaba, y tercero, es el séptimo técnico en convertirse campeón de Europa como jugador y técnico. Sin duda mañana y durante un buen rato ya no darán más lora de la era Pep, sino de la de Zizou.

EL DATO: GANADORES DE LA COPA DE EUROPA COMO ENTRENADOR Y JUGADOR

Miguel Muñoz 5 2 3 Real Madrid

Frank Rijkaard 4 1 3 Milán, Ajax, Barcelona

Johan Cruyff 4 1 3 Barcelona, Ajax

Trapattoni 3 1 2 Juventus, Milán

Carlo Ancelotti 3 1 2 Real Madrid, Milán

Pep Guardiola 3 2 1 Barcelona

Zinedine Zidane 3 2 1 Real Madrid

Pero como estas líneas no son para hablar del francés, sino del cucuteño James Rodríguez, vamos a empezar con la siguiente pregunta ¿Quién con 25 años no quiere jugarse hasta tres partidos en una semana? Y qué pena que me ponga como ejemplo, pero yo y muchos lo hemos hecho en un solo fin de semana.

Al ‘10 colombiano’ toca ponerlo a jugar y más con la edad que tiene, pasaron 3 años después de su gran papel en el Mundial Brasil 2014 y solo Ancelotti le dio el tiempo que necesitaba para jugar y demostrar por qué le costó al Real Madrid 75 millones de euros.

Hoy James no es sólo un jugador para un país que aún cree en un 10 clásico, hoy es el nombre que va detrás de una camiseta a la cual los rivales miran de reojo. Es el jugador que los técnicos piden ser referenciado o marcado en la cancha, o por qué no, una entrada en los primeros minutos para sacarlo del partido.

No nos hagamos los de las gafas, con todo y que es un crack en nuestra liga, no es lo mismo salir a jugar con Macnelly Torres que salir a jugar con James de titular, con la cinta de capitán y con la camiseta inflada llevando a Colombia a Rusia 2018. Esto tampoco se trata de endiosarlo, pues es claro que James necesita trabajar día a día para mantener su nivel y para alimentar la admiración que despierta en cada competencia. Lastimosamente en el Real no lo va a lograr.

Terminado el 2014 a James y a Colombia los favoreció enormemente el paso del cucuteño al Real. La admiración creció, ahora hasta los periodistas pierden el protocolo y le lanzan preguntas a 3 metros de distancia y Google, el buscador más grande del mundo, registra más de 6 millones y medio de noticias sobre él, en un promedio de 0,43 segundos. A todo esto el colombiano solo responde con buen juego y responsabilidad cada vez que es convocado a la Selección. El 10 es obediente y cumple con lo que se le encomienda, la evidencia son los repetidos abrazos de celebración con José Pekerman.

De la mano del 10, figura perdida con el retiro del Pibe Valderrama, pero con quien Colombia hizo historia en los mundiales 90-94-98, hoy James está cerca de llevarnos a su segundo mundial. ¿Cuántos jugadores no pudieron con semejante peso? Aquí un breve recuento…

Los 10 después del eterno 10 de Colombia:

Tomado de la nómina para la Copa América Paraguay 1999:

-Harold Lozano

-Néider Morantes

-Arley Betancourth

Tomado de la nómina para la Copa América Colombia 2001:

-Freddy Grisales

-Giovanni Hernández (Jugaba con el 8)

-Mauricio Molina

-David Ferreira (Jugaba con el 17)

Tomado de la nómina para la Copa de Oro Estados Unidos 2000:

-Frankie Oviedo (Jugaba con el 8)

-Mayer Candelo

-Héctor Hurtado

Tomado de eliminatoria 2002/06/10:

Durante la eliminatoria Japón y Korea 2012, Aristizábal jugó con la 10, quien claramente no lo es..

-Arnulfo Valentierra

-Rafael Castillo

-Jairo Patiño

-David Montoya

-Víctor Pacheco

-Malher Tressor Moreno

-Elkin Soto

-Aldo Leao Ramírez

-Macnelly Torres

-Juan Pablo Pino

-Giovanni Moreno

-Dorlan Pabón

Bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez, James Rodríguez debuta con la Selección Mayor de Colombia en partido oficial por eliminatorias, el 11 de octubre de 2011.

La anterior lista no es para rajar a cada uno de los jugadores, no, es para entender que después de casi 2 o 3 generaciones llegó a la Selección el talento que necesitábamos para estar en la órbita mundial del fútbol. A James Rodríguez con 25 años de edad lo queremos ver cada 8 días en actividad, no rogando para que lo metan antes de que se termine el segundo tiempo, lo que necesitamos es verlo jugar el derby y las finales con su equipo, no verlo jugar contra equipos del nivel de segunda división.

Yo me rehúso a seguir viéndolo así y me indigna, ¿y usted?

Por: Mario Cruz @Macquiato