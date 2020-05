¡Protesta en funeraria! Cremaron restos por presunto caso de coronavirus

View this post on Instagram

Familiares de Luz Dely Pérez Zúñiga protestan en la funeraria Los Olivos en Riohacha, porque su cuerpo fue cremado sin su consentimiento en la ciudad de Barranquilla. Luz Dely, murió en la Clínica del Norte, luego de sufrir de un cáncer linfático. A ella le aplicaron la prueba del Covid-19 al presentar síntomas, cuyos resultados aún no se conocen.