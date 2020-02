Con dos casos el periodista deja en evidencia la situación. Daniel Coronell revela graves denuncias por el presunto abuso de autoridad durante las protestas

Los abusos

En la columna publicada este 22 de febrero de 2020, titulada Abuso de autoridad, se exponen los casos.

Coronell presentó el primer caso y es el de Johan Altamiranda, de 19 años de edad.

En el texto dice que a Johan "un policía lo arrolló con la motocicleta durante las protestas".

Además, que cuando estaba en el suelo, otros uniformados lo patearon y golpearon con bolillo.

Después lo llevaron a una instalación policial en Bosa "donde fue obligado a desnudarse".

Los abusos de los que había sido víctima Johan fueron relatados por el mismo.

"Uno de los policías entró y comenzó a amenazarme con una navaja gritándome que le devolviera las llaves de la moto, pero yo le decía que no tenía nada. Al rato entraron dos policías con galones de gasolina y me comenzaron a amenazar diciéndome que ‘a este negro hijueputa lo vamos a quemar’. Mi hermano llegó al CAI a preguntar por mí con un amigo y le dijeron que ya me habían llevado a la URI de Paloquemao", le relató al periodista.

Menor de edad

Por otro lado, Diana Valentina, menor de 16 años, fue detenida cuando estaba protestando en compañía de su mamá.

"Ella dice que la agarraron del pelo y le golpeaban la cabeza contra las rejas del vehículo mientras le daban bolillazos y patadas en las piernas", indica la columna.

“A mí me cogió un policía, me cogió del cabello y me dijo que yo era igual a mi mamá, que yo era una perra. Entonces yo me quedé mirando al policía y le dije que ya no más porque ya sentía que me estaba rompiendo la cabeza. Y me cogía y me daba más duro y empezó a darme patadas en las piernas y me dijo que me callara que ya tenía que asumir las consecuencias de mis acciones", le reveló a Coronell.

Coronell concluye diciendo que este tipo de denuncias pocas veces prosperan en el país.

Además dijo que "reclamar el cumplimiento de las normas a los uniformados es visto como una actitud digna de sospecha, cuando no claramente subversiva".

La columna completa en Semana.com

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ