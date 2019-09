¡Gracias, guerreros! Colombia firmó una maravillosa presentación en el Mundial de Ruta

Finalizó el Mundial de Ciclismo de Ruta 2019 con una balance más que positivo para los nuestros. En primera instancia, Sergio Higuita finalizó cuarto en la categoría Sub-23, quedando bastante cerca de sumar medalla. Posteriormente, Paula Patiño hizo historia en la rama femenina al termina en el puesto 20. Por eso, hoy 29 de septiembre, las miradas se centraban en Yorkshire, Reino Unido. Allí, se disputó la gran prueba élite masculina con alta presencia cafetera. (Encuentre más abajo los resultados colombianos élite masculina Mundial de Ciclismo de Ruta 2019)

Nairo Quintana, Daniel Martínez, Carlos Betancur, Sebastián Henao, Sebastián Molano, Esteban Chavez y Álvaro Hodeg eran los encargados de representar al país. Con esa nómina de lujo, Colombia quería demostrar por qué es potencia en ciclismo y cerrar el 2019 con broche de oro, después del título conseguido por Egan Bernal en el Tour de Francia y de las excelentes presentaciones de Nairo y Miguel Ángel López en La Vuelta a España.

La tarea no era fácil. De hecho, Nairo Quintana había advertido que no era una carrera para ellos, sino para corredores como Gaviria. Recordemos que Fernando dio un paso al costado. Sin embargo, el boyacense también dejó claro que harían una excelente estrategia y todo lo posible para que alguno tuviera opciones de ganar y dar el batacazo. Para ello, debían trabajar bastante duro, ya que los favoritos no darían el brazo a torcer.

El trayecto era extenso. Además, la condiciones climáticas tampoco ayudaron. La torrencial lluvia dijo presente y fue una de las grandes protagonistas de la jornada. No en vano, acortaron los kilómetros, ya que los ciclistas estaban muy expuestos a posibles caídas o graves accidentes. Eso sí, ninguno bajó la guardia y dio lo mejor desde el pedalazo inicial hasta la meta. No obstante, con el paso del tiempo, más de uno abandonó, como fue el caso de Nairo Quintana.

En definitiva, el sprint final lo disputaron Mads Pedersen, Matteo Trentin y Stefan Kung. Las monedas estaban depositadas en el italiano, Trentin, pero como es habitual en los mundiales de ciclismo de ruta, las sorpresas no son ajenas. Y es que el danés, Mads Pedersen, se hizo con la victoria, colgándose la medalla de oro. El podio lo completaron Matteo Trentin, adjudicándose la plata, y Stefan Kung, con el bronce.

Capítulo aparte para Carlos Betancur, quien finalizó en el puesto 14. 'El Bananito', como se le conoce, fue el colombiano más destacado, llegando a tan solo 1' 10'' del campeón. Asimismo, Daniel Martínez fue 29 y Esteban Chave, 38. Cabe resaltar que de los 197 corredores, solo 46 cruzaron la línea de meta. Razón por la cual, Sebastián Henao, Nairo Quintana y Juan Sebastián Molano no terminaron, siendo Álvaro Hodeg el último en retirarse.

🚨 RESULT 🚨

🌈 @Mads__Pedersen (🇩🇰)

🥈@MATTEOTRENTIN (🇮🇹)

🥉 @stefankueng (🇨🇭)

We've witnessed a gruelling day in the saddle and it's Pedersen who proves the strongest with an inspired ride to give Denmark their first Elite Men Road Race victory. Historic. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/I4RoA2Ckj8

— 🌈 Yorkshire 2019 (@Yorkshire2019) September 29, 2019