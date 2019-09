Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys: el Xeneize no quiere perder el liderato

Temporada de ensueño para el Xeneize. A pesar del inicio bastante irregular y lleno de dudas, poco a poco levantó cabeza. Prueba de ello es que actualmente están en la parte alta de la tabla de posiciones, producto de cinco victorias y dos empates. Además, no saben lo que es perder en la Superliga, siendo junto con Argentinos y Rosario Central, los únicos invictos. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS Newells Old Boys EN VIVO ONLINE Superliga Argentina)

Las miradas y la atención se centran en el superclásico que afrontarán por Copa Libertadores, el próximo 1 de octubre. Sin embargo, no pueden descuidar el rentado local. Razón por la cual, se espera que Gustavo Alfaro alinee un equipo mixto en La Bombonera, ya que no quieren sorpresas por parte de Newell’s Old Boys.

Ver Gratis Boca Juniors VS Newells Old Boys EN VIVO ONLINE Superliga Argentina

Día: 28 de septiembre

Hora: 6:00 p.m. (Colombia) // 20:00 hrs (Argentina)

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

