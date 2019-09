Getafe vs. Barcelona: Sin Lionel Messi, ¿los culés volverán a sufrir en La Liga?

Lionel Messi y el Barcelona viven un inicio de temporada para el olvido. A los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo, se suman las constantes lesiones de la Pulga. Y es que, en poco más de un mes, el argentino ya sufrió una molestia en el sóleo y ahora, una elongación en el aductor del muslo izquierdo. Razón por la cual el conjunto culé se verá en la obligación de revertir la situación y demostrar que la ‘messidependencia’ no existe. (Encuentre más abajo el link para Ver Getafe VS Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS La Liga Fecha 7)

No ceder más terreno es crucial de cara a las aspiraciones del conjunto blaugrana. Además, en caso de no sumar los tres puntos, Ernesto Valverde podría dejar de ser el director técnico. Es así como ganar es la única alternativa. Eso sí, el Getafe no les hará la vida fácil en el Coliseum Alfonso Pérez. Allí, irán en busca del batacazo de la jornada para sepultar al Barcelona, que no encuentra salida a la crisis.

Ver Getafe VS Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS La Liga Fecha 7

Día: 28 de septiembre

Hora: 9:00 a.m.

Canal: ESPN Play (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

