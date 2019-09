Año maravilloso para el ciclismo colombiano. Después del título de Egan Bernal en el Tour de Francia y de la excelente presentación de los colombianos en La Vuelta a España, era el momento de figurar en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Una nómina de lujo representaría al país. Eso sí, lo harían por categorías.

Después de que Daniel Martínez lo intentó en la contrarreloj, pero finalizó en el puesto 30, llegó el momento de los Sub-23. Nicolás Gómez, Juan Fernando Calle, Julián David Molano y Sergio Higuita era los encargados de buscar la victoria y bañarse en gloria. Sin embargo, no sería nada fácil. Y es que el recorrido era bastante exigente.

¡Con toda campeones! Mañana estarán en acción nuestros 4 colombianos en la Ruta Sub 23 del Mundial en @yorkshire2019 🇨🇴🇨🇴 La transmisión será por ESPN a partir de las 8 a.m. pic.twitter.com/95Poi1POzt — FCC (@fedeciclismocol) September 26, 2019

En los kilómetros iniciales, no se marcaron diferencias. No obstante, con el paso del tiempo aparecieron las ventajas y con ello, las esperanzas se depositaron en un solo hombre. Sergio Higuita, ciclista del EF Education First y quien ganara una etapa en La Vuelta a España, se mantuvo en la cabeza de carrera.

El antioqueño nunca bajó la guardia. De hecho, llegó a liderar el grupo, llenando de ilusión a todo el país con la anhelada victoria en el Mundial de Ciclismo en Ruta Sub-23. Fue así como, en el embalaje final, el colombiano no se guardó nada y finalizó quinto, detrás de Eekhoff (ganador), Battisetella, Bissegger y Pidcock.

Cabe resaltar que, minutos después y tras unas investigaciones, decidieron descalificar a Eekhoff por realizar un trascoche. Razón por la cual, Battisetella se coronó campeón y Sergio Higuita subió al cuarto puesto.

💥📢 OFICIAL | ¡El holandés Eekhoff es descalificado por un incidente en el primer tramo de la prueba y el italiano Batistella es nuevo campeón del mundo! #Yorkshire19 https://t.co/eultpIw307 — COPEdaleando (@Copedaleando) September 27, 2019

A correction, Nils Eekhoff has been disqualified and Samuele Battistella is now the u23 World Champion. #Yorkshire2019 https://t.co/sxi3GFooxL pic.twitter.com/J3kwg4yeDT — FirstCycling.com (@FirstCycling) September 27, 2019

