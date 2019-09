¡Golpe de autoridad! Millonarios ganó y bajó de la nube al sorpresivo líder, Alianza Petrolera

Partidazo en El Campín. Dos de los mejores equipos del rentado local se vieron las caras con el objetivo de hacerse con la victoria. Razón por la cual, ninguno de los dos se guardó absolutamente nada desde el pitazo inicial y buscaron el arco rival, exigiendo a los guardametas en repetidas oportunidades. (Encuentre más abajo el video de los goles de Millonarios VS Alianza Petrolera por la Fecha 13 de la Liga Águila 2-2019)

El marco en la capital fue maravilloso. La hinchada albiazul respondió, apoyó a su equipo y alentó a lo largo de los 90 minutos. De hecho, su equipo respondió en el terreno de juego. Prueba de ello es que a los 28 de la primera parte, se abrió el marcador. Juan David Pérez ejecutó de gran manera un cobro desde el punto penal, anotando el 1-0 parcial y prendiendo la fiesta en el coloso de la 57.

¡De penaaal, Pérez abre el marcador y con dedicatoria! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/stiz3pQm0v — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2019

La visita intentó reaccionar, pero no fue suficiente. Además, llegó el segundo baldado de agua fría. Alex Rambal conectó de cabeza un cobro de tiro de esquina y amplió la diferencia. Y es que Alianza Petrolera no encontraba vuelta a la situación, lo que hacía creer que los embajadores estaban más cerca del tercero que los aurinegros del descuento.

¡Rambaaal pone el segundo gol embajador contra el líder! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/MoqMDi1bns — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2019

Sin embargo, como bien se sabe, en el fútbol no hay nada escrito. Cuando menos se esperaba, la visita marcó el 2-1 por intermedio de Alexis Serna, quien no desaprovechó un grosero error que cometió Wuilker Fariñez. Aunque no fue suficiente y Millonarios se impuso, haciendo respetar su casa.

¡Los 'petroleros' de media distancia descuentan y ponen suspenso en El Campín! ⚽💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/AWISTJlGBK — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2019

Con ese resultado, los dirigidos por Jorge Luis Pinto se acercaron a lo más alto de la tabla de posiciones, llegando a la línea de los 26 puntos, a tan solo uno del sorpresivo puntero, Alianza Petrolera, quien continúa en la cima.

Video de los goles de Millonarios VS Alianza Petrolera por la Fecha 13 de la Liga Águila 2-2019

