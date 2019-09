Millonarios vs. Alianza Petrolera: los embajadores van a la caza del superlíder

Semestre lleno de sorpresas en la Liga Águila 2-2019. Contra todo pronóstico y para sorpresa de todos, el conjunto de Barrancabermeja es el actual líder. Y es que, de la mano de César Torres, encontraron un alto nivel futbolístico. Así lo reflejan sus números. Actualmente, suman 27 puntos, producto de ocho victorias, tres empates y tan solo una derrota. De igual manera, tienen una diferencia de gol de +7. (Encuentre más abajo el link para Ver Millonarios VS Alianza Petrolera GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 13)

Sin embargo, no están solos y sienten la presión de más de uno. Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali los persiguen de cerca. Por eso, los embajadores están ante la posibilidad de acortar diferencias y acercarse a la cima de la tabla de posiciones. Para ello, deberán realizar un excelente planteamiento y hacer respetar su casa.

Eso sí, el director técnico Jorge Luis Pinto no contará con toda su nómina. Por un lado, Andrés Felipe Román no estará por sanción tras acumular las cinco tarjetas amarillas. Además, Felipe Banguero tampoco está en la lista de convocados. Razón por la cual Jair Palacios y Omar Bertel, de seguro, ocuparán sus lugares en el once inicial.

Ver Millonarios VS Alianza Petrolera GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 13

Día: 26 de septiembre

Hora: 7:45 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para seguir la señal online del partido)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido minuto a minuto)