"A la gente de Boca no le va a importar el cómo en esta semifinal", Fabián Vargas

Uno de los colombianos que dejó una enorme imagen en Boca Juniors. Al igual que todo el continente, Fabián Vargas palpita lo que será el River-Boca por semifinales de la Copa Libertadores.

En charla con PUBLIMETRO, el bogotano se mostró confiado de que avance Boca, pero fue crítico con el equipo de Gustavo Alfaro. Además, destacó a Marcelo Gallardo como el artífice del River multicampeón.

"A Boca no le va a importar el cómo en esta semifinal", Fabián Vargas

River y Boca se vuelven a enfrentar, ¿cómo la ve?

Se vienen dos partidos bastante complicados para Boca. Por lo que pasó en Madrid, tienen mucha presión y la necesidad imperiosa de conseguir una victoria. Debe sacarse el peso de los últimos años desde que Gallardo dirige River. Es una linda oportunidad que tiene de resarcirse.

¿Cuándo enfrentó a Gallardo veía a ese líder que hoy se ve en River?

Uno notaba que tenía mucha ascendencia en sus compañeros desde la palabra y lo que hacía, pero no lo tenía así como hoy. La labor ha sido impresionante. Busca que se refleje en la cancha lo que fue como jugador. River tuvo un acierto cuando le dio el respaldo para que él agarrara las riendas.

En el último superclásico, Boca solo se defendió, ¿allí importan las formas o como dicen, solo importa el resultado?

El técnico tenía claro que en ese partido debía sacar un buen resultado. Para Boca la crítica es más porque es un equipo pra ir para adelante, pero creo que el planteamiento en la semifinal del 1.º de octubre será diferente. Boca en su ADN no es un equipo de jugar bonito. Allá les importa más el temperamento y los huevos, antes que cualquier cosa. A la gente no le va a importar el cómo en esta llave. A mí sí me gustan las formas, pero como no soy el técnico… Habrá que hacerle fuerza.

¿Qué mensaje le da a los niños que juegan fútbol?

Que se diviertan. El fútbol se hizo para eso, como herramienta para unir y no para otra cosa. Que sueñen en grande.

