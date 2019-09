“El fútbol se hizo para divertirse”: Fabián Vargas

Con la tarea de elegir a cinco niños que conocerán a Ronaldinho en su visita a Colombia, Fabián Vargas habló con PUBLIMETRO del brasileño, de lo que ve del fútbol infantil en Colombia y por supuesto, del River vs. Boca que se viene por Copa Libertadores.

Un amante de la técnica

Le encargaron la difícil tarea de encontrar muchachos con talento que luego conocerán a Ronaldinho, ¿cuál es su criterio de elección?

Estamos teniendo en cuenta los aspectos técnicos, la manera en la que paran la pelota, driblan y definen. Somos exigentes porque el premio lo amerita.

Habiendo sido un jugador tan táctico, ¿también se basa en eso para elegir?

En esta ocasión estoy buscando jugadores que muestren más desde la fase técnica, que siempre mostró Ronaldinho. Fútbol alegre.

¿Qué es lo mejor que se puede hacer en la formación de futbolistas en categorías infantiles?

Primero, empezar a formar personas. Me he dado cuenta de cosas que no me gustan que hay que eliminar del fútbol base. Hay muchos niños que veo con mañas como tirarse al suelo, quemar tiempo y engañar al árbitro.

¿Cree que esas mañas son una bajada de línea del fútbol profesional?

Siento que es una enseñanza que se ha traído desde el sur del continente. La influencia de nuestro fútbol viene del argentino y el uruguayo. No siento que sea influencia del fútbol profesional, sino de la formación.

Ese tipo de mañas en tiempo del VAR, como que ya no van, ¿no?

No pueden ir. El VAR en ese sentido ayudará mucho al espectáculo, pero el jugador que no tenga aprendido el sentido para lo que se creó el VAR también será un problema. Vas a ver que ahora los jugadores en el área se van a tirar mucho más para impactar.

Más Ronaldinhos, menos mañosos

¿Cuál es su impresión de Ronaldinho como futbolista profesional y cuál fue su experiencia enfrentándolo?

Ha sido uno de los mejores de la historia. Uno de los jugadores más difíciles de enfrentar. Me enfrenté a él desde los 19 años y era impresionante. Disfrutaba mucho dentro de la cancha, se le veía esa alegría. Algo que se ha perdido mucho. Son cosas que casi todos los técnicos empiezan a coartar desde categorías inferiores.

¿Qué está pasando en las categorías formativas entonces? ¿Qué se busca?

El resultado. No les importa el cómo. No les importa el antifútbol de meterse atrás, dar patadas. Destruir siempre será más fácil que construir.

¿Cuáles son los técnicos y jugadores que mantienen izada la bandera de Ronaldinho?

Los que marcan diferencia en Europa. Klopp en el Liverpool, o Pep Guardiola, uno de los más grandes para mí. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Vinícius, Mbappé, Messi… los que siguen llenando estadios.