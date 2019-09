¡Sigue intratable! Duván Zapata anotó el golazo de la victoria para Atalanta en su visita a la Roma

El colombiano sigue intratable. Después de un 2018/19 donde sacó a relucir todo su potencial, en esta nueva temporada no ha sido la excepción. Duván Zapata ya suma cuatro anotaciones tras inflar las redes en el estadio Olímpico de Roma. Recordemos que le había marcado un tanto al Genoa y dos al Torino. (Encuentre más abajo el video del gol de Duván Zapata en Roma VS Atalanta por la fecha 5 de la Serie A)

En esta ocasión, el atacante no fue titular. Sin embargo, cuando transcurría el minuto 60, el director técnico entendió que la solución estaba en el banco de suplentes. Razón por la cual, no dudó un segundo, en enviar a la cancha al cafetero en lugar de Josip Iličić. Dicha sustitución prendió las alarmas en la defensa de la Roma y no era para menos. El potencial y efectividad de Duván son de atención.

El tiempo transcurría y ninguno de los dos equipos rompía el celofán, hasta que apareció Zapata. Sobre los 70 minutos, el colombiano se desmarcó de gran manera, controló el balón dentro del área rival y sacó un potente remate, imposible de atajar para el guardameta Pau López.

Posteriormente, sobre los 92 minutos, Marten de Roon liquidó el encuentro tras un grosero error del arquero de la loba. Es así como Atalanta dio un verdadero golpe de autoridad, imponiéndose 0-2 sobre la Roma en condición de visitante.

Video del gol de Duván Zapata en Roma VS Atalanta por la fecha 5 de la Serie A

😳⚽️| ¡GOLAZOOOOOOO DE DUVAAAAAAAAAN! El colombiano Duván Zapata marca el primer gol del @Atalanta_BC ante @ASRomaEspanol en condición de visitante y es su tanto 14 en esta temporada. pic.twitter.com/0NqXXF77tk — Romario Quintero R (@RomarioQR) September 25, 2019

