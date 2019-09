Una de las pruebas más esperadas durante el Mundial de Ciclismo es la contrarreloj individual. Allí, Daniel Martínez fue la carta de Colombia en una competencia con muchos favoritos y especialistas.

Entre ellos Primoz Roglic, campeón de La Vuelta a España hace apenas algunas semanas. También el australiano Rohan Dennis, otro que asomaba como favorito para alzarse con el título mundial.

En Yorkshire, la carrera duró más de una hora para cada uno de los participantes. El tiempo, por momentos mojado, complicó a algunos de los ciclistas.

La emoción quedó reservada para el final. Allí, el ritmo lo marcaba Rohan Dennis, que no solo superaba en los sectores intermedios, sino que en el tramo pasaba a otros ciclistas rezagados.

Al final, Roglic no estuvo a la altura y no apareció siquiera en el top 10. El ganador fue Rohan Dennis, que no tenía competencia oficial desde que finalizó el Tour de Francia.

Daniel Martínez llegó cansado, pero pedaleando a fondo, cuando faltaban diez corredores por llegar. Su tiempo estuvo lejos de los líderes, a más de cuatro minutos del ganador, pero ubicándose en los mejores 25.

El Mundial de Ciclismo en Yorkshire continúa a la espera de la competencia reina. Será el domingo, cuando los equipos luchen por el título de ruta. Allí, Nairo Quintana comandará las ilusiones colombianas, a pesar de las ausencias de Egan Bernal y Fernando Gaviria.

Resultados completos de la contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2019

Rohan Dennis (AUS) Remco Evenepoel (BEL) Filippo Ganna (ITA)

