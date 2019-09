La insólita confesión del hincha al que acusan de tirar un puñal durante partido

Es la persona que está en el ojo del huracán. Este muchacho, que se hizo viral luego de haber sido acusado de violento durante el partido Medellín-Millonarios, quiso contar su versión que difiere mucho de la que contó el alcalde Federico Gutiérrez y la Dimayor.

Se llama Juan David Ortiz y tiene 19 años. Luego de ser detenido por algunas horas quedó en libertad y quiso contar su versión de los hechos.

La insólita confesión del hincha del hincha al que acusan de tirar un puñal durante partido Medellín-Millonarios

"No fue un arma blanca, yo si tiré algo pero no fue la navaja. Me están metiendo a mí, tienen que haber pruebas contundentes de que yo fui y hasta el momento no hay nada", manifestó el hincha acusado.

Luego de defenderse, el joven hizo mea culpa y pidió perdón a la afición de Millonarios.

"Quiero pedirle disculpas a los hinchas de Millonarios, a los jugadores, que me disculpen si llegué a ofenderlos", aseguró. Del mismo modo se disculpó con Independiente Medellín, club de sus amores y a quien reconoce haber afectado con su acción.

Pese a eso, no reconoce haber tirado la navaja y la investigación sigue su curso. Por lo pronto, quedó vetado de volver a ver a Independiente Medellín, haya tirado lo que haya tirado.

Mientras tanto, Dimayor aún no se pronunció sobre las sanciones deportivas para el Poderoso de la Montaña.