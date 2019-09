¡Escándalo! ¿Hubo amaños en la elección de Lionel Messi como The Best 2019?

Lionel Messi ha sido blanco de diversas noticias en los últimos días. En primera instancia, regresó a la titular del Barcelona después de una delicada lesión en el sóleo. Sin embargo, volvió a sufrir una molestia físicas y prendió las alarmas. De igual manera, ganó el premio The Best 2019, superando a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. No obstante, se conoció una información sobre dicha elección que causó revuelo.

El capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, se declaró sorprendido al verse en la lista de capitanes que votaron por Lionel Messi, al premio FIFA "The Best" como mejor jugador de la última temporada. Así lo expresó en sus redes sociales.

"No Voté por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias"

Consultado por la crónica deportiva nicaragüense por qué había votado por el delantero del Barcelona, Barrera, que actualmente juega con el local Real Estelí, reafirmó lo escrito en su tuit: "Yo no voté por Messi"

El nicaragüense aseguró que se sorprendió al verse en esa lista de los capitanes que votaron por Messi. De hecho, no se explica cómo apareció ahí.

"El año pasado sí voté, pero está vez no lo hice"

En la edición pasada, agregó, recibió en su correo electrónico un enlace para realizar la votación, pero en esta ocasión no recibió ninguna notificación.

"De dónde sacas eso, yo en ningún momento he votado por los premios #TheBest2019. Información falsa".

