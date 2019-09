Barcelona vs. Villarreal: el Barsa necesita a Messi

Barcelona tiene motivos para preocuparse. Con la derrota en Granada, firmó su peor arranque de Liga en más de 23 años. En estos momentos la tabla los encuentra fuera de toda clasificación a copas europeas, aunque esté empezando la liga.

Por eso, el duelo ante el Villarreal no será uno más. En el Camp Nou habrá cabildo abierto para evaluar al equipo y también a su entrenador. Más que nunca, Ernesto Valverde está en el ojo del huracán y otro tropiezo le podrían traer consecuencias.

Sin embargo, en el club blaugrana también hay motivos para celebrar. Lionel Messi recuperó el cetro del fútbol mundial al ser galardonado como el mejor jugador del planeta por la FIFA, con el premio The Best.

No obstante, el argentino no ha jugado un partido como titular esta temporada. De hecho, solo vio minutos en dos encuentros, donde Barcelona no ganó y no convirtió goles.

Ahora, ante Villarreal, se espera la titularidad de Messi. A pesar de haber viajado a Milán para la gala del The Best, Leo pinta para ser inicialista.

Día: 24 de septiembre

Hora: 2:00pm

