La particular comparación del Director del Movistar con Nairo Quintana que le da la vuelta al mundo

Uno de los grandes movimientos en el ciclismo tuvo como protagonista a Nairo Quintana. El boyacense dejó las filas del Movistar Team después de varios años para unirse al Arkea. Allí, no solo espera ser el único líder, sino conseguir el anhelado Tour de Francia. Eso sí, no será nada fácil. Además, su presencia en las grandes vueltas del 2020 está en duda, ya que su nuevo equipo no pertenece al World Tour.

Sin embargo, en las últimas horas, el colombiano es noticia por unas particulares declaraciones por parte del Director Deportivo del Movistar. José Luis Arrieta, en entrevista para Caracol Radio, habló sobre el cafetero y puso punto final a diversas especulaciones que había en torno a una supuesta mala relación de Nairo con el equipo y sus compañeros.

“Nairo no es un Dios, pero lo parece con todo lo que ha sido capaz de darnos”

De igual manera, explicó las razones por las que el boyacense no ganó el Tour de Francia. Por último, expresó que de no ser por la enfermedad que padeció en medio de La Vuelta a España, la suerte de Nairo hubiese sido diferente.

“Hemos coincidido con un Froome en un gran momento. La contrarreloj también juega un poco en contra de Nairo […] Si no hubiera tenido el catarro que le dio, seguro habría tenido que aspirar a más”

