Aprueban proyecto de ley para eliminar tres ceros del peso

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que elimina tres ceros del peso colombiano, una norma que deberá recibir la luz verde definitiva en el Senado, cuya nueva legislatura comenzará el 20 de julio con un nuevo Congreso elegido el pasado 11 de marzo.

"Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes que elimina tres ceros a la moneda colombiana, esto para simplificarnos la vida", afirmó a periodistas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Según el ministro, en caso de ser aprobado el proyecto de forma definitiva en el Senado, la medida hará más fácil "la contabilidad" y el "manejo de las cifras fiscales".

Asimismo, evitará que sean engañados los turistas con "con cifras enormes que se prestan para abusos" y pondrá a Colombia "más a tono con lo que son los estándares internacionales".

"Ojalá que el próximo Gobierno no lo deje hundir porque esto es facilitarnos la vida a todos los colombianos", agregó Cárdenas.

El presidente electo, Iván Duque, afirmó que no está de acuerdo con la propuesta porque considera que el país se gastó recientemente "una plata importante cambiando los billetes".

"No creo que ese sea un tema prioritario de la agenda nuestra, también he visto que ha habido una reacción de algunos sectores, como por ejemplo de los comerciantes. Creo que también ha habido unos sectores de la academia que no consideran que eso sea una prioridad", manifestó Duque.

Al respecto, el ministro Cárdenas dijo que no habrá costos adicionales de impresión porque los billetes que comenzaron a circular desde el 2016 no tienen los tres ceros.

"Tienen en letra pequeña la palabra mil que se borraría una vez se apruebe el proyecto de ley y entre en vigencia a partir del primero de enero de 2020", detalló el jefe de la cartera de Hacienda.

Quien propuso eliminar los tres ceros del peso colombiano fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien dijo en febrero pasado que esa medida reduciría los costos operacionales de las empresas, facilitaría el manejo monetario de la economía y "pierde poder liberatorio el peso antiguo, el que está encaletado (escondido)" y "es el producto de las actividades criminales".

