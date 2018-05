Uribe amenaza con tirarse al río Magdalena si es olvidado

Si algo tiene Álvaro Uribe son fieles. El senador y expresidente de la República es uno de los principales motivos por los que el candidato Iván Duque es el primer aspirante a la presidencia. Justamente, en uno de sus eventos, demostró el nivel de cariño que le tienen sus seguidores.

El hecho se registró en uno de los actos de campaña del candidato presidencial del Centro Democrático en Magangué (Bolívar), el pasado sábado. Mientras el pueblo lo aclamaba, Uribe sacó una frase bastante interesante y curiosa.

"Si me olvidaron, díganme de una vez, ¡porque me amarro una piedra y me tiro al río Magdalena!" dijo Uribe entre la adoración de sus seguidores.

Uribe, le quiere cumplir el sueño a muchos colombianos. ¡ver el video!

😈😈😈😈😈 pic.twitter.com/KkUv3fwsEy — Pedro Reales Vanegas (@PedroRealesV) May 6, 2018

Cabe reconocer la reacción de muchas personas a estos comentarios, en los que se ratificó el carácter mesiánico de la campaña del Centro Democrático. Mientras los fieles de Uribe recibieron los mensajes del candidato con peticiones para que "nunca muera", los críticos se prestaron para esta situación de primero.

Uno de los primeros mensajes en los últimos días ha sido un llamado para evitar la polémica en el país, luego de todos los anuncios que han apuntado hacia la polarización del electorado colombiano.

