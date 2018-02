Profesor fue brutalmente agredido por padre de estudiante que reprobó el año

José Miguel Fernández es el docente de la institución pública Politécnico Municipal de Cali que fue víctima del reprochable comportamiento de un padre de familia.

El estudiante perdió las materias de Biología y Sociales y el padre solo se enteró de ello hasta ahora cuando el profesor le dijo: "su hijo es buena persona pero es mal estudiante".

Al escuchar esto, el padre del menor le propinó al profesor un puño en la cara, y estándo en el suelo lo siguió golpeando en el pecho.

"El señor me pega porque la calificación que le di al niño. Se molestó porque no le puse una buena nota. Pero no me presté para eso porque sería engañar a los padres de familia y al mismo niño, decir que el niño rindió, cuando en realidad no fue así", dijo Fernández en entrevista a Blu Radio.

El padre de familia que decidió golpearlo responde al nombre de Hugo Panchala Herández, quien ahora tiene una denuncia en su contra por agresión física ante la Fiscalía. El informe de Medicina Legal arrojó que el docente presenta lesiones en el tórax y la cara.

A pesar de lo sucedido, el profesor manifestó que quiere seguir dando clase en esta institución educativa y que espera que el estudiante no sea trasladado a otro colegio.

“Quiero seguir allí porque es un extraordinario colegio, yo no tengo culpa de este infortunado comportamiento de este padre de familia”, manifestó Fernández.