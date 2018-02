Las multas de los carros de lujo estrellados

No señores. No es no es la primera vez que los implicados en el multimillonario choque de cuatro vehículos, tres de ellos de lujo ( un Porsche, un McLaren y un Mercedes Benz), tienen anotaciones por conducción irresponsable.

Tres de los conductores involucrados en los hechos que dejaron varios lesionados ya tienen historial de multas por exceso de velocidad, según informó el diario El Tiempo en su edición digital, ya tendrían un largo historial de comparendos por conducir a velocidades no permitidas.

El estudiante de derecho Néstor Iván Lozano Chávez dueño del Mercedes Benz; del gerente de la empresa Carpas Miami S.A.S., Javier Manolo Soler Cruz; y del dermatólogo José Giovanni Bojanini Morrón.

El Mercedes fue encontrado conduciendo de manera irresponsable el pasado 21 de diciembre en carreteras del departamento del Atlántico. En ese entonces fue detenido por la Policía de Tránsito del departamento del Atlántico, que lo multó por ir a velocidades por fuera de los límites permitidos.

El conductor del Porsche Boxter tiene, nada más y nada menos, que siete multas ante autoridades de tránsito y tendrá que pagar 1.200.000 por el choque. La mayoría de sus multas obedecen a violación de los topes de velocidad y por parquear en lugares prohibidos.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: