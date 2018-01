¿Qué pasaría si gana el voto en blanco en las próximas elecciones?

Esta herramienta electoral surgió como un mecanismo en el que los ciudadanos de un país dan a conocer su inconformidad frente a los candidatos que se están postulando a las elecciones.

Para refrescar la memoria, el voto en blanco, según la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, se define como: “Una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”

De esta manera, el voto en blanco tiene una característica imprescindible y valiosa en los procesos electorales. Le explicamos un poco más cómo funciona este mecanismo.

¿Cómo se vota en blanco?

Si el día de las elecciones usted no tiene un candidato elegido y decide votar en blanco, lo único que debe hacer es marcar en el tarjetón la opción de voto en blanco.



¿Qué es el comité promotor del voto en blanco?

Esta figura fue introducida en la reforma política de 2011. Fue habilitada como una posibilidad que tienen los ciudadanos para crear un grupo que promueva el voto en blanco.

El grupo debe tener un espacio en la tarjeta electoral junto con un logo o símbolo que lo represente.

Como cualquier partido político o candidato, deberá cumplir con todas las normas sobre las campañas electorales, asimismo deberá tener un representante legal y un vocero.

¿Cómo voto por el promotor del voto en blanco?

De acuerdo con lo establecido por la reforma política, quienes quieran votar por un grupo promotor del voto en blanco deberán marcar en la tarjeta electoral la casilla que representa la grupo, o si lo prefiere, marcar directamente en la casilla de voto en blanco.

¿Es cierto el mito que dice que el voto en blanco se suma al candidato con la mayor votación?

No es cierto. El voto en blanco, al igual que cualquier otro candidato, se contabiliza de manera independiente.



¿Si gana el voto en blanco, se repite la elección?

Según la ley, en caso de que el voto en blanco sea ganador, no por mayoría simple sino absoluta (es decir, 50% más 1), las elecciones deberán repetirse, pero los candidatos no pueden ser los mismos.



¿Qué pasa si vuelve a ganar el voto en blanco?

Como la norma electoral asegura que solo se puede repetir las elecciones una sola vez, de volver a ganar el voto en blanco no se repetirán de nuevo y ganará el candidato que obtuvo la mayoría votos válidos en el certamen electoral.

¿Qué pasa si en las elecciones gana la abstención?

En ese caso no se repite la elección. Así la mayoría sea muy alta y obtenga el 99% de los votos, no se repetirá la elección.

¿Todos los países tienen voto en blanco?

En muchos países no existe la opción de voto en blanco y los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de marcar la tarjeta. En Colombia los votos en blanco son votos válidos, a diferencia de las tarjetas no marcadas y los votos nulos.

