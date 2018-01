¿Cuántos más serán ‘Don Temis’? Se preguntan quienes sienten temor por su vida o por la de algún familiar o conocido que ha recibido amenazas por defender su territorio.

¿Cuántos más serán ‘Don Temis’? Se preguntan quienes viven en el barrio Isla de la Paz en Buenaventura y que ahora piensan en lo que será de ellos sin un defensor como él.

Temístocles Machado, o ‘Don Temis’ como le decían en Buenaventura, fue asesinado en la tarde del pasado 27 de enero mientras trabajaba en la administración de un parqueadero.

Por como me hablan quienes conocieron a ‘Don Temis’ me doy cuenta que él era un líder social que se tomaba muy en serio su papel. Día tras día luchaba por algún propósito específico que beneficiara a su gente en la Comuna 6 o de cualquier lugar en Buenaventura.

Por eso fue uno de los miembros más visibles del Comité del Paro Cívico que el año pasado llevó a la ciudad a una protesta durante 20 días para exigirle al Gobierno mejoras en los servicios básicos y en la salud. Pero él fue más allá y pidió crear una mesa autónoma en la que se pudiera discutir el tema de las tierras en paralelo a los diálogos que había para levantar el paro.

“Temístocles Machado ha sido asesinado en su comuna y nos declaramos realmente frente a este acontecimiento en asamblea permanente. Rechazamos ante el pueblo colombiano los atentados contra todos los líderes de Colombia, en especial los de esta ciudad”, dijo uno de los voceros del comité en un vídeo difundido en redes sociales.

Y es que como ‘Don Temis’ hay muchos en el país que han sido asesinados por promover la paz o defender sus territorios.

Solo para el 2017 Naciones Unidas reportó la muerte de 73 líderes sociales, la mayoría de ellos oriundos del Pacífico colombiano, como Emilsen Manyoma, otra bonaverense que trabajó de la mano de organizaciones sociales en defensa de los Derechos Humanos, pero que la misma violencia que ella intentaba erradicar de su ciudad la silenció.

“Todos somos ‘Don Temis’”

Ayer, durante toda la tarde, cientos de personas salieron a la calle ondeando la bandera verde y amarilla para despedir a este líder. También llevaban carteles que decían ‘Todos somos Don Temis’. “Muchos no lo conocían, muchos de ellos eran niños y jóvenes que nunca lo habían visto, pero acompañaron el féretro hasta el cementerio porque se sentían tristes. Había una indignación general por su asesinato”, dijo a PUBLIMETRO Adriel Ruiz, coordinador de la Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (Fundescodes).

Para Ruiz, ‘Don Temis’ era de los pocos líderes que tenía mucha claridad política y conocimiento jurídico de su territorio, pese a que no era abogado. “Gran parte del ejercicio de Temístocles fue aprender haciendo defensa de su territorio”, contó.

Por eso siempre lideró los procesos legales que surgían en su barrio, Isla de la paz. El último fue una disputa por una cancha de fútbol que una empresa intentó convertirla en parqueadero y días antes de su muerte avanzaba en el litigio por unas tierras que una familia reclama como propias y que terminarían con el desalojo de varias familias del barrio.

“Él fue históricamente un presidente de junta comunal: siempre estuvo pendiente de todos los procesos comunitarios y de que no se robaran las cosas de la comunidad… La misma experiencia que tenía lo hacía un líder que no era fácil de convencer por la maquinaria” y tampoco se dejaba amedrentar por los grupos ilegales que intentaban hacer de las suyas en el barrio. “Seguramente de ahí se desprenden las amenazas, las tensiones”, agregó el coordinador de Fundescodes, quien luego nos recordó: “Él no renuncio a las medidas individuales de protección, así como algunos dicen. Él pidió medias de protección colectivas, porque siempre pensaba en colectivo”.

Pese a que son muchas las hipótesis que las autoridades manejan sobre el asesinato de Temístocles Machado y pese a las veces que el Gobierno ha insistido en que los crímenes de los líderes sociales no son sistemáticos, hoy los bonaverenses piden que el caso de este hombre no sea uno más en una lista.

