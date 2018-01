Claudia Morales: "No estoy buscando protagonismo con mi denuncia"

La periodista y columnista Claudia Morales volvió a salir a la palestra pública, a tratar de defenderse de las acusaciones realizadas luego de que en una columna revelara la pasada semana la violación de la que fue víctima. Pidió que le respetaran el silencio, y aseguró que no se arrepiente de escribirla.

La periodista aseguró a RCN Radio que no se arrepiente de no haber revelado la identidad de su agresor. "Me muero del terror de decir quién me abusó, el escándalo no importa o que se diga una cosa u otra, que le digan a usted que es ‘mamerta’, ‘enmermerlada’, ‘paraca’, vendida, usted sabe que si escribe de abuso es víctima de acusaciones", dijo.

Luego de que en redes sociales se hubiera acusado a Álvaro Uribe de la violación, Morales criticó un aparte del comunicado que sacó en su defensa su partido, el Centro Democrático. "Ellos admiten que no soy la responsable de los hechos que se han presentado en las redes sociales", dijo, pero rechazó que vincularan a su esposo. "No entiendo la relación que hacen en el comunicado. No entiendo por qué desde el CD hacen esta aclaración si yo no he dado ningún nombre".

Claudia Morales aclaró que no tiene ningún interés de lucrarse con esta denuncia. "Yo no soy, como han dicho algunos personajes anónimos que siempre aparecen en estos ejércitos desconocidos de las redes sociales, yo no estoy buscando protagonismo porque voy a sacar un libro con este tema; yo no estoy haciéndole juego a ninguna campaña", insistió.

Además, la periodista criticó la ausencia de empatía de los colombianos con su denuncia. "Estamos en una sociedad totalmente ausente de empatía, ahora es Claudia Morales el centro de atención porque estuve en varios medios, pero pónganse a pensar en lo que la pasa con las otras víctimas", dijo.