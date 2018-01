En redes se burlan de Uribe por hablar mal de periodista que hace años tildaba de “prestigioso”

El expresidente Uribe volvió a ser el protagonista de miles de burlas desde su cuenta de Twitter por hablar mal de un periodista que hace años tildaba de “prestigioso”.

Se trata del periodista Jon Lee Anderson, del The New Yorker, quien hace unos días publicó un tuit haciendo mención al escándalo nacional por la revelación que hizo la periodista Claudia Morales sobre un abuso sexual que sufrió.

Sin embargo, en su trino, Anderson no menciona a la comunicadora. Por el contrario, afirma que hay un escándalo mediático sobre las violaciones que presuntamente fueron cometidas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

#YoTambien is the Latin American equivalent of #MeToo. In Colombia there is gathering media buzz about rapes allegedly committed by former President Alvaro #Uribe Velez.

— Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) January 24, 2018