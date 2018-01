Especial: el abecé de la contienda electoral del Congreso 2018

Desde febrero de 2017, PUBLIMETRO incursionó en el mapa de los procesos electorales que se vienen este año. Iniciamos con un especial de presidenciables, en el que cada viernes publicamos una entrevista con uno de los entonces precandidatos, interesados en aspirar a ser el sucesor de Juan Manuel Santos.

Por entonces, las campañas al Congreso no estaban delimitadas y muchos de los nombres que se barajaban como posibles candidatos a la Presidencia terminaron ocupando los primeros lugares en las listas de las que hoy empezamos a hablar, y aspiran a ser senadores y representantes a la Cámara.

Desde hoy comienza el especial del Congreso, donde semana a semana analizaremos las listas que los partidos políticos presentaron a las elecciones legislativas, para conocer cuáles son los nombres nuevos, quiénes podrían tener vínculos con investigaciones de tipo judicial, jóvenes que son herederos políticos y los relevos parlamentarios, de una generación a otra.

La primera entrega de este especial pretende contarle cómo se está desarrollando la contienda electoral para los comicios del 11 de marzo, explicar cómo se elegirá al Congreso 2018-2022 y cuáles serán las modificaciones que entran a regir con la incursión de la exguerrilla de las Farc en política.

Todos los miércoles encuentre el análisis de las listas a la Cámara de la ciudad de Bogotá y los viernes, en nuestra edición nacional, encuentre las listas al Senado.

¿Qué es el Congreso de la República?

El Congreso es la representación de la rama del Poder Legislativo. Los congresistas son los encargados de expedir las leyes con las cuales se rige el desarrollo normativo del país. Además, está encargado del control político, la modificación de la Constitución por medio de actos legislativos y la representación efectiva de los derechos de los ciudadanos.

¿Cómo se divide el Congreso?

El Congreso es denominado bicameral, es decir, se compone por dos cámaras: la primera es el Senado de la República, que es de circunscripción nacional. En este caso, los 107 senadores representan los intereses nacionales de todos los ciudadanos del país.

Está por el otro lado la Cámara de Representantes, que es de circunscripción territorial, es decir, que se escogen dos representantes por cada departamento y uno por cada 365.000 habitantes. De otra parte, por circunscripción especial, hay dos curules para los afros, una para los indígenas y dos para representar a los colombianos en el extranjero, para un total de 166 curules.

¿Cómo se elige a los senadores?

Cómo ya fue mencionado, los senadores tienen circunscripción de tipo nacional, por lo que una persona de Bogotá podría votar por un senador del Cauca.

¿Cómo se elige a los representantes?

Los representantes se eligen por circunscripción territorial y especial. Es decir, si usted vive en Bogotá, elige representante por Bogotá, si es perteneciente a las comunidades afro, escoge a su representante afro.

¿Con cuántos votos queda elegido un senador?

Un senador de la República queda elegido de acuerdo con la cifra repartidora de votos totales válidos obtenidos por todos los partidos políticos que entran a la repartición de curules, que alcancen el umbral.

La cifra repartidora es un número de votos que se obtiene por medio de una operación matemática, en la que se define cuántas curules obtiene cada partido. En el caso de las elecciones parlamentarias del 2014, la cifra repartidora fue de 103.843, que fue el mínimo de votos con el cual un aspirante se convertía en senador. El umbral que debe alcanzar cada partido es de 3% de los votos válidos, en ese caso, se necesitaban 350.167.

¿Con cuántos votos queda elegido un representante?

El sistema funciona de igual manera que con el Senado, pero el umbral cambia; en este caso se obtienen curules con 30% de votos válidos de la sufragación total de los partidos políticos en disputa.

Voto preferente y no preferente

Los partidos políticos crean sus listas por medio de la otorgación de un aval, que es la autorización para que un aspirante se convierta en candidato legalmente. Tras entregar avales, presentan una lista con candidatos, organizados de acuerdo con el criterio de cada movimiento. Además de elegir, a su gusto, el orden de los candidatos, deciden si quieren obtener votos preferentes o no preferentes, por medio de la elección de listas abiertas o cerradas. En 2014, el Centro Democrático presentó lista cerrada. Es decir, las personas votaron por el partido, no por candidatos, esto es voto no preferente. Para este año, el partido presentó una lista abierta. Sus electores escogerán partido y candidatos, que harán campaña individualmente, esto es voto preferente.

La Farc entra a la contienda

Uno de los cambios más significativos para las elecciones de 2018 consiste en la entrada al ruedo político del partido de la Farc, movimiento representativo de la exguerrilla.

El partido obtendrá cinco curules en Senado y cinco en Cámara, así no lleguen a la cifra repartidora o al umbral.

En este caso, el movimiento político determinó que sus listas serán cerradas, lo que significa que los primeros cinco nombres en las lista de Senado y las mejores votaciones en Cámara serán congresistas. Pero si el movimiento logra más votos, podría obtener más escaños en el Congreso, además de las curules mínimas. Esto cambió los números de senadores y representantes, que ahora serán 107 y 171, respectivamente.

¿Cuántos candidatos aspiran?

Este año participarán 2742 candidatos para el Senado y la Cámara. Los partidos políticos presentaron 23 listas para aspirar al Senado de la República, en las que se encuentran inscritas 949 personas.

Por Cámara, se presentaron 348 listas que conforman, nada más y nada menos, que 1793 aspirantes por todo el país.

Los candidatos aumentaron en 25,93%, con respecto a los que se presentaron a las elecciones de 2014, que en total fueron 2348, es decir, 609 aspirantes menos que los que se presentan para los comicios del 11 de marzo de este año.

Para las listas especiales se presentaron más de 400 candidatos, divididos entre comunidades afro, indígenas y representantes internacionales.

¿Cuándo se conocerá el nuevo Congreso?



Las elecciones se realizarán el domingo 11 de marzo y allí se conocerán los nuevos legisladores, quienes serán posesionados el próximo 20 de julio por el saliente presidente Juan Manuel Santos.

Las mesas directivas se escogerán por medio de votaciones internas en la instalación del Congreso y así se dará apertura a la legislatura que terminará el 20 de julio de 2018.

Este Congreso se mantendrá hasta las elecciones del año 2022, en las cuales también se realizarán comicios presidenciales.

Cabe recordar que los elegidos tienen derecho a reelegirse cuantas veces consideren necesario, por eso, hablar de nuevo Congreso es solo un decir para explicar que se renovarán algunas caras, aunque muchos de los candidatos repiten.